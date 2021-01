Gemeenten in Rivierenland groeien, maar minder dan in 2019. Foto: Pixabay

De bevolking van Rivierenland is in 2020 gegroeid met iets meer dan een procent. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gebied kreeg er per saldo ruim 2500 mensen bij, waardoor het inwonertal van de acht gemeenten nu op circa 246.500 mensen komt.

Alle gemeenten van de Regio Rivierenland groeiden in 2020. In de meeste gemeenten is de groei wel wat minder dan in 2019.

Zo zag Tiel het inwonertal slechts met 0,43 procent toenemen, waar dat een jaar eerder nog 1,2 procent was. Ook Neder-Betuwe groeide met 1,3 procent beduidend minder dan in 2019 (1,8 procent). In Buren (0,7), Culemborg (1,4), Maasdriel (1,4) en Zaltbommel (1,5) was de groei vrijwel gelijk. West Maas en Waal (1,3) groeide als enige juist sterker dan een jaar eerder (1).

De in 2019 gevormde gemeente West Betuwe mag 431 extra inwoners bijschrijven en groeit daarmee met 0,85 procent.

De actuele inwoneraantallen

West Betuwe: 51.128 Tiel: 42.159 Culemborg: 28.955 Zaltbommel: 28.881 Buren: 26.749 Maasdriel: 25.030 Neder-Betuwe 24.339 West Maas en Waal: 19.324