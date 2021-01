Stel uit Ulft wil de Achterhoek ontspullen

“Verbeter de wereld begin bij jezelf, dat is mijn uitgangspunt”, zegt Olaf over de boodschap van 'Gelukkig met minder spullen'. Het stel wil laten zien hoe zij worstelen met hun zoektocht naar minimalisme en duurzaamheid. Als voorbeeld van ontspullen, wijzen ze naar de kasten in hun duurzame nieuwbouwhuis. “Ik had ooit drieduizend boeken”, vertelt Olaf. “Dat heb ik teruggebracht tot honderd.” Carmen vult aan: “Je hebt geen tien spijkerbroeken nodig. Natuurlijk wil je goede kleding, maar denk dan na dat je spullen koopt die je dertig keer aandoet. Dat is ook een regel. Als je iets een paar keer draagt, koop het dan niet. Ben je bewust van wat je koopt.”



Het duurzame aspect komt in het huis van Olaf en Carmen terug op verschillende plekken. Ze rijden in een elektrische auto, wonen in een nieuwbouwhuis zonder gas en eten bewust geen vlees. Carmen voelt zich in haar duurzame ambitie gesteund door de tijdgeest. “Onze zoon van zeventien koopt alleen nog maar tweedehands spullen”, zegt de schrijfster, die in haar dagelijks leven ‘professional organizer’ is. “Je ziet dat het met name bij die generatie steeds normaler wordt. Vroeger had je volgens mij ook niet zulke goede alternatieven voor vlees eten.”



‘Je moet gewoon beginnen’

In eerste instantie is het boek alleen online te lezen, maar Olaf en Carmen overwegen om het alsnog op papier uit te brengen. Ook hopen ze dat zoveel mogelijk Achterhoekers hun voorbeeld volgen. “Ik hoop dat het stimulerend is voor andere mensen”, zegt Olaf. “Dat ze denken, als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Het is niet zo moeilijk, je moet gewoon beginnen.”





