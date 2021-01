Kleintjes boksen tegen verveling: 'Zodat ouders even rust hebben'

Want de Nijmegen Boks Academie biedt nu tijdens schooltijd bokslessen aan. "We zijn begonnen met boksen voor onze eigen leden, maar vanuit de gemeente kwam de vraag dit zo te doen", vertelt Willy van Haaren van de Boks Academie.

"De kinderen vervelen zich dood tijdens de lockdown, dus we hebben de wijken om ons heen uitgenodigd om de kinderen hier te laten boksen. Vrijblijvend en gratis, zodat ze kennis kunnen maken met de bokssport."

Zo fanatiek

Dinsdag is de eerste dag dat de bokslessen worden aangeboden op een schooldag. In de groep tot acht jaar komen zes kinderen boksen, in een leeftijdscategorie hoger staan er al twaalf kinderen tegen de bokszakken aan te meppen. "Die allerjongsten, dat is echt genieten. Ze zijn zo fanatiek. Hier doe je het voor. We kunnen ze nu een uurtje bij de ouders weghalen en ze vermaken."

De kinderen staan klaar om te boksen Foto: Omroep Gelderland

Van Haaren was zelf in het voorjaar besmet met corona en belandde zelfs in het ziekenhuis. Daarom neemt hij corona nu ook heel serieus. Al zijn trainers worden constant getest. "Ja, dat is zondag weer gebeurd. Dat verplichten wij onze trainers. Bij klachten blijven we thuis, onze leden mogen dan ook niet trainen."

