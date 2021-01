AFAC zal voortaan ook fietsen die te lang in Nijmeegse stallingen staan verwijderen

De gemeente Nijmegen heeft de algemene voorwaarden voor het gebruik van haar fietsenstallingen geüpdatet, een daarin is onder andere de optie opgenomen om de AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) in te zetten voor het verwijderen van fietsen die te lang in de stalling staan. Het is verboden de fiets langer dan 14 dagen achter elkaar te stallen. Een fiets zal na 14 dagen worden verwijderd door de AFAC.

"Geen discussie meer"

De algemene voorwaarden waren gedateerd, laat wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) weten, en voor het laten verwijderen van fietsen door de AFAC ontbrak de juiste juridische basis. “De oude algemene voorwaarden voor de fietsenstallingen zorgden voor onduidelijkheid bij zowel gebruikers als bij medewerkers van de gemeente. Door dit nu op te nemen in de algemene voorwaarden voor de fietsenstallingen is dat nu privaatrechtelijk geregeld. We denken dat er hierdoor geen discussie meer over zal zijn, omdat het nu juridisch strakker is verankerd.” De fiets kan na verwijdering bij de AFAC worden opgehaald. Bij het ophalen moet een bedrag worden betaald. Na 13 weken kan de fiets niet meer worden opgehaald. Voor het verwijderen van fietsen die te lang op dezelfde plaats op straat staan was die juridische basis er wel al. Voor de fietsenstallingen rondom het station gelden dezelfde voorwaarden als voor het op straat parkeren van fietsen.

Elektrische fiets en bakfiets

Ook wordt er in de nieuwe algemene voorwaarden wordt rekening gehouden met zaken die vroeger niet of minder van toepassing waren, zoals de elektrische fiets, de daarbij horende oplaadpunten en de bakfiets. De fiets mag uitsluitend worden geparkeerd in de daarvoor bestemde rekken. Voor het stallen van bakfietsen zijn daarvoor speciaal bestemde plaatsen gerealiseerd in sommige fietsenstallingen. Als er een elektrisch oplaadpunt aanwezig is in de fietsenstalling, mag deze plaats enkel gebruikt worden voor het actief opladen van een elektrische fiets. Wanneer er niet actief wordt opgeladen, dient het oplaadpunt vrij gemaakt te worden. Fietsen die in strijd met de voorschriften zijn geparkeerd, kunnen door de gemeente voor risico van de gebruiker worden verwijderd. Alle daarmee verband houdende kosten worden op de fietsstaller zelf verhaald.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7