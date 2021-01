Duo zoekt en vindt dure kerstbomen en betaalt niet

We laten beelden zien van onder meer deze man. Hij rijdt maandag 7 december rond 17.15 uur het parkeerterrein op van deze winkel aan de Carel Looierstraat in Lichtenvoorde.

Hij pakt een karretje en loopt naar binnen. Hij weet precies wat hij zoekt, zet de fairybell op zijn kar en loopt zonder af te rekenen met de buit weg.

Ook in Markelo

Een paar uur eerder is deze man ook in Markelo. Hij is niet alleen op dat moment, maar met een compagnon. Ook hier doet de man (nu dus in gezelschap) kerstinkopen zonder te kopen.

Op de beelden van de winkel in Markelo is te zien dat het duo zich verplaatst in een goudkleurige Mercedes A-wagen. Die kleur is niet goed te zien op de camerabeelden in Lichtenvoorde, maar mogelijk gaat het om dezelfde auto.

Heb je informatie over beide mannen of over hun auto? Bel de politie op 0800-6070 of haal Meld Misdaad Anoniem erbij op 0800-7000. Je kunt ook dit tipformulier invullen. Zaaknummer: 2020582830 (Lichtenvoorde).