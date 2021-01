Niet alleen auto's, ook kerstbomen zijn te leasen

Renzema heeft rond de kersttijd zijn biologische restaurant Tati omgetoverd in een kerstbomenverhuur. Ja, u leest het goed. Hier kon je voor de kerst een levende kerstbomen huren. "Ik heb deze zelfs geadopteerd", zegt een jonge vrouw die aangereden komt op een bakfiets. In het kinderzitje staat een klein kerstboompje. "Volgend jaar kan ik dezelfde boom nog eens terug huren. Leuk hè."

Renzema besloot de verhuur in zijn biologische restaurant niet voor het geld op te zetten, maar voor het milieu. "Het past heel goed bij ons duurzame concept, om op een andere manier met de dingen om te gaan. Het idee is dat de boom niet door de DAR opgehaald wordt, maar weer de grond in gaat en weer bij je terugkomt."

Renzema zegt verrast te zijn door het grote aantal mensen dat wel een huurboom wilde hebben. "Het is een echte trend." Hij bestelde dit jaar bij de kweker honderd bomen voor de verhuur, maar hij zegt dat hij er wel 300 of 400 had kunnen bestellen. "Ze stonden er voor in de rij. Het spreekt een bepaald publiek echt aan om met een andere manier met de dingen om te gaan."

De bomen worden, als ze allemaal weer zijn ingeleverd, naar de kwekerij teruggebracht. Daar worden ze weer in de grond gezet om het jaar daarop weer in de verhuur te gaan.

