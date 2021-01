Vrouw staande gehouden vanwege rijgedrag

Een dertigjarige vrouw uit Didam is maandagavond in Doetinchem staande gehouden nadat ze opvallend rijgedrag vertoonde. De vrouw bleek te rijden met een geschorst rijbewijs en was volgens de politie vermoedelijk onder invloed van drugs.

"Ze reed op de Liemerseweg met een geschorst rijbewijs en dat is niet de eerste keer", zo vertelt een woordvoerder van de politie. "Daarom hebben we ook haar auto in beslaggenomen en is er een bloedproef afgenomen, aangezien de agenten ter plaatste het vermoeden hadden van drugsgebruik." De bloedproef moet dinsdag uitwijzen of de Didamse onder invloed was en waarvan zij onder invloed was.



De woordvoerder van de politie geeft aan dat de bestuurster in ieder geval een rijverbod heeft gekregen tot dinsdagavond 22.00 uur. Dit zodat het resultaat van de bloedtest kan worden afgewacht.