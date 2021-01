De Graafschap hult zich in stilzwijgen over toekomst Mike Snoei

Het dramatische verlies zaterdagavond bij de nummer twee Almere heeft er flink ingehakt bij De Graafschap. Een gapend gat van acht punten is het gevolg, waardoor de ambitieuze club uit Doetinchem pas op de plaats moet maken en even niet meer mee doet om de twee promotieplaatsen.

"We liggen behoorlijk achter nu op onze doelstelling", reageert technisch manager Peter Hofstede op de actuele situatie. "Alleen is het verschil van acht punten niet onoverbrugbaar en zijn we in de competitie nog niet eens op de helft. Daarnaast waren we tegen Almere zeker niet de mindere en komt zo'n nederlaag extra hard aan als zij dan nog scoren in blessuretijd."

Wordt het contract van Mike Snoei verlengd bij De Graafschap? Foto: Omroep Gelderland

Hofstede ziet nog iets positiefs waardoor hij ook vertrouwen houdt in Mike Snoei als trainer. "Er wordt keihard gewerkt om het iedere keer op het veld te laten zien, daar ligt het niet aan. Wel moeten we blijven kijken hoe we zaken kunnen verbeteren, maar er is elke dag contact tussen Mike en mij."

Kloof

Volgens Hofstede zit de Didammer nog voldoende stevig in het zadel. "Je bent altijd afhankelijk van het resultaat, maar ik denk dat de kloof nog te dichten is. Ik ben ervan overtuigd dat Mike dat gaat lukken. Bij een club als De Graafschap wordt het in een situatie als nu altijd wel onrustig en roepen mensen dat we het niet meer gaan halen."

"Ook vorig seizoen hadden we na de winterstop een hele goede en lange serie. We doen het sinds ik hier zit bijna altijd beter in de tweede seizoenshelft en dat gevoel heb ik nu ook", voegt Hofstede daar nog aan toe.

Lastig

Versterking zou De Graafschap mogelijk nog kunnen helpen. De zoektocht naar een creatieve middenvelder heeft echter nog geen resultaat op geleverd. "Lukt het niet, dan niet. Een nieuwe speler moet echt iets toevoegen. Het moet zinvol zijn. We halen niets voor de breedte. Ik moet zeggen dat het echt lastig is. Zowel om een speler te huren als om iemand over te nemen."

Klankbordgroep

Prangende vraag in de verdere toekomst is of Mike Snoei zijn contract gaat verlengen. De trainer zelf ziet nog veel uitdagingen. Hofstede wil er niets over kwijt. "In januari praten we en dat proces is ook altijd een overleg met leden van de klankbordgroep bij De Graafschap. Daarnaast is ook de Raad van Commissarissen bepalend. Of mijn intentie is om met Snoei door te gaan? Dat kun je mij nu niet vragen. We gaan dat rustig intern bespreken. Ik ga er niet alleen over."