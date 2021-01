Documentairemakers roeiavontuur ‘Dutchess of the Sea’ vragen om hulp.

ARNHEM - Op dit moment roeit het Nederlandse vrouwenteam Dutchess of the Sea over de Atlantische Oceaan, om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland en Plastic Soup Foundation. Arnhemse documentairemakers Sanne Kranenborg & Mayke Pels volgen het uitzonderlijke avontuur van deze inspirerende vrouwen. Om de documentaire af te kunnen maken zijn zij een crowdfunding gestart.

Voor Sanne en Mayke begon het project met een lang gekoesterde wens om samen een documentaire te maken. Na beiden ruim 5 jaar als creatief producent aan uiteenlopende producties te hebben gewerkt is het zo ver.

Sanne: “Voor ons zijn deze vrouwen inspirerende voorbeelden: nieuwsgierig, vol zelfvertrouwen en liefde, elkaar ondersteunend en motiverend. Met deze documentaire willen wij andere vrouwen krachtige rolmodellen bieden, die laten zien dat je versterkt door elkaar je dromen kunt najagen.”

De stoere aanpakker Désirée (53, Welsum), jeugdige enthousiasteling Bela (52, Tonden), bescheiden natuurliefhebber Remke (58, Deventer) en fanatieke ondernemer Astrid (54, Deventer) doen mee aan de Talisker Whiskey Atlantic Challenge: de zwaarste roeitocht ter wereld. Een paar weken voor vertrek interviewden de makers hen over deze enorme uitdaging. Ook volgden ze hen bij de laatste voorbereidingen, zoals het inpakken van hun boot, de routeplanning en fysieke trainingen.

Nu is de race van start. Aan boord zijn camera’s mee, waarmee de vrouwen zelf opnames maken. De documentairemakers nemen het filmen weer over bij de aankomst in Antigua en willen elke roeister na terugkeer in Nederland opnieuw interviewen.

Mayke: “Dutchess of the Sea wordt een documentaire over teamspirit, grenzen verleggen, krachten bundelen en de diepgewortelde drang om iets van het leven te maken. De vrouwen krijgen hiermee niet alleen een geweldige documentatie van hun reis, maar zo kunnen we hun verhaal ook met de wereld delen! Maar dit kunnen we niet alleen. We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen.”

Omroep Gelderland en RTV Oost zenden de documentaire uit in april 2021. Beide omroepen hebben het startbudget verstrekt, maar voor de afronding is een aanvulling nodig. Op de campagnepagina van Voordekunst lees je meer over dit project en kun je doneren. De documentairemakers zijn te volgen via Instagram en Facebook.