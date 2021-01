Hectische tijd voor verpleeghuizen: zorgorganisatie Hanzeheerd heeft extra handen nodig

Voor zorgorganisatie Hanzeheerd zijn het hectische weken: in verpleeghuis De Bongerd in Hattem werden sinds de kerst 14 mensen positief getest op corona, in het Heerdese Brinkhoven zijn op dit moment vijf bewoners besmet met het virus. En omdat ook een deel van het personeel ziek is geworden, zoekt Hanzeheerd nu extra hulp.

"Gelukkig is de situatie minder heftig dan in maart." Toch is het voor directeur Jos Bleijenberg een lastige periode. "Vlak voor kerst ontdekten we een besmetting in De Bongerd. In de dagen daarna werd dat een veelvoud, en raakten ook medewerkers besmet."

Sinds die eerste besmetting is in totaal bij veertien bewoners corona vastgesteld, waarvan er twee zijn overleden. "We hebben de corona-unit in gebruik genomen, en gelijk ook moeten verdubbelen", zegt Bleijenberg. "Sommige mensen hebben milde klachten, anderen zijn er heel erg ziek van.”

Situatie stabiliseert

De situatie in De Bongerd lijkt momenteel te stabiliseren, al durft Bleijenberg daar nog niet al te veel over te zeggen. “We hebben vorig jaar gezien dat het toch snel kan gaan.”

Ook in Brinkhoven, dat in maart vorig jaar zo hard werd getroffen, is een aantal bewoners besmet. “Maar dat is al lange tijd stabiel: vijf bewoners leven op de corona-afdeling. Soms herstelt er iemand, of komt er iemand bij, maar het aantal stijgt niet of nauwelijks.”

De werkwijze van het verpleeghuis helpt daarbij. “We testen iedereen twee keer in de week. Op die manier kunnen we een uitbraak vóór zijn, en kun je goed zien waar het virus is.”

Dankzij het intensieve testen blijft bezoek gewoon welkom. “Dat maakt de situatie voor bewoners veel prettiger dan die in maart was. Het verpleeghuis leeft nog altijd, want er komen mensen langs.”

Personeel afstaan

Toch zit de zorgorganisatie nog wel met een ander probleem: een dreigend personeelstekort. “Dat is natuurlijk iets waar alle instanties in onze regio mee te maken hebben”, weet Bleijenberg. “We werden zelfs al door de Veiligheidsregio benaderd, of we personeel af konden staan aan het zorghotel. Maar dat gaan we echt niet redden, we komen zelf al nauwelijks rond.”

Een groot aantal medewerkers liep in de afgelopen weken corona op. "Gelukkig kunnen sommige mensen, met milde klachten en onder strenge voorwaarden, nog wel werken op de corona-afdeling. Maar veel anderen zitten nu ziek thuis."

En dus deed Hanzeheerd een oproep via sociale media en haar website. “We zijn op zoek naar bijvoorbeeld oud-verpleegkundigen of gepensioneerde verzorgenden die ons kunnen en willen helpen”, legt Bleijenberg uit. “Iedereen die nog een BIG-registratie heeft, zou kunnen reageren.”

Alle hulp is welkom

De oproep leverde al best wat reacties op. “Tot nu toe hebben we zo'n vier of vijf mensen ingezet. Oud-medewerkers of anderen die op vrijwillige basis wilden komen helpen. Dat is erg fijn.” Toch blijft hij ook de komende periode nog op zoek naar extra personeel.

Bleijenberg ziet ook hoop voor de toekomst: zijn personeel mag zich binnenkort laten vaccineren. “De eerste mensen zullen vanaf 15 januari ingeënt worden, iedereen heeft nu een brief ontvangen. En misschien dat het zelfs nog wat eerder begint, heb ik gehoord. Laten we hopen dat we daarmee het einde van deze crisis in zicht krijgen.”