Vitesse haalt met Oroz en Ohio twee grote talenten naar Arnhem

De 20-jarige jeugdinternational Oroz wordt overgenomen van het Oostenrijkse FC Liefering, de club waar Vitesse trainer Thomas Letsch werkte tussen 2015 en 2017. Oroz is een centrumverdediger. De Kroaat verbindt zich tot de zomer van 2023 aan Vitesse, met een optie voor nog een seizoen.

Letsch en technisch directeur Johannes Spors kennen Oroz, die geboren werd in Wenen maar zoon is van Kroatische ouders, uit de jeugdopleiding van Red Bull Salzburg en Austria Wien. Sinds februari 2019 speelde Oroz voor FC Liefering waar hij ook debuteerde in het profvoetbal.

Geduld

"Ik zie Vitesse als een stap hogerop", zegt de winterse aanwinst van de nummer vier in de eredivisie. "Ik moet geduld hebben en vechten voor mijn kansen. Vitesse draait een goed seizoen en hopelijk zetten we dat voort."

Dominik Oroz (rechts) achtervolgt Salomon Kalou van Hertha BSC tijdens een oefenwedstrijd in 2018. Foto: ANP

De rechtsbenige Oroz heeft in Danilho Doekhi, Jacob Rasmussen en Tomas Hajek drie concurrenten die ook centrale verdediger zijn. Spors: "We hebben nu beide centrale posities in de verdediging dubbel bezet. Daarnaast halen we Dominik voor de toekomst. Hoewel hij direct inzetbaar is, krijgt hij de tijd om te wennen aan de club en onze speelstijl."

Noah Ohio

Ohio is de andere versterking die naar Vitesse komt. Op 16 januari wordt de aanvaller 18 jaar en zet hij ook zijn handtekening onder een huurcontract dat geldt voor anderhalf jaar. Ohio is een Nederlands jeugdinternational die in de jeugd speelde voor amateurclub FC Almere. Vervolgens maakte het talent de overstap naar de voetbalacademie van topclub Manchester United. Via de jeugdopleiding van Manchester City kwam Ohio in 2019 terecht bij Red Bull Leipzig. Van die club wordt de rappe vleugelspits gehuurd.

"Ik denk dat ik uitstekend tot mijn recht kan komen bij Vitesse", zegt Ohio in een eerste reactie op zijn komst naar de Gelderse club. "Zowel de manier van spelen en de faciliteiten zijn perfect om mij verder te ontwikkelen. Ik brand van de ambitie."

"Noah wordt gezien als een groot talent. Met zijn snelheid en kracht bezit hij belangrijke wapens die een team onvoorspelbaar en beter kunnen maken. Wij vertrouwen erop dat hij op termijn absoluut zijn stempel kan drukken op het team", zegt technisch directeur Spors.