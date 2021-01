Verdediger Oroz tekent meerjarig contract bij Vitesse

De 20-jarige jeugdinternational wordt overgenomen van het Oostenrijkse FC Liefering, de club waar Vitesse trainer Thomas Letsch werkte tussen 2015 en 2017. Oroz is een centrumverdediger. De Kroaat verbindt zich tot de zomer van 2023 aan Vitesse, met een optie voor nog een seizoen.

Letsch en technisch directeur Johannes Spors kennen Oroz, die geboren werd in Wenen maar zoon is van Kroatische ouders, uit de jeugdopleiding van Red Bull Salzburg en Austria Wien. Sinds februari 2019 speelde Oroz voor FC Liefering waar hij ook debuteerde in het profvoetbal.

Geduld

"Ik zie Vitesse als een stap hogerop", zegt de winterse aanwinst van de nummer vier in de eredivisie. "Ik moet geduld hebben en vechten voor mijn kansen. Vitesse draait een goed seizoen en hopelijk zetten we dat voort."

De rechtsbenige Oroz heeft in Danilho Doekhi, Jacob Rasmussen en Tomas Hajek drie concurrenten die ook centrale verdediger zijn. Spors: "We hebben nu beide centrale posities in de verdediging dubbel bezet. Daarnaast halen we Dominik voor de toekomst. Hoewel hij direct inzetbaar is, krijgt hij de tijd om te wennen aan de club en onze speelstijl."