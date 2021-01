Bange verdachte geeft betrokkenheid kunstroof toe

Zeegezicht van Hendrik Willem Mesdag. Zoals deze maakte hij er velen, één ervan werd gestolen uit een woning in Apeldoorn. Foto: Christies New York

Een 50-jarige man uit Nijmegen moet van het Openbaar Ministerie ruim elf maanden de cel in wegens betrokkenheid bij de diefstal van elf kunstwerken. Ze werden vorig jaar gestolen uit een woning in Apeldoorn. Verdachte Leon F. geeft toe daarbij te hebben geholpen.

Meerdere dieven hadden het in mei 2020 gemunt op Hollandse Meesters: uit de woning werden onder andere zes etsen van Rembrandt van Rijn, een schilderij van Jacob Maris en een werk van Hendrik Willem Mesdag gestolen. Alles bij elkaar hebben ze een waarde van 1,5 à 2 ton.

'Zoveel moeite gedaan, niks aan verdiend'

F. trok er 's nachts op uit met drie anderen, geeft hij tijdens de zitting in Zutphen toe. Hij werd niet lang erna gepakt en kwam in oktober vrij. Tot die tijd ontkende hij zijn rol. In november wist F. de kunstwerken plots boven water te krijgen, om ze weer in te leveren.

Daarmee hoopt hij zijn proces gunstig te beïnvloeden. "Ik moest zoveel moeite doen om het terug te krijgen", vertelt F. "En ik heb er na alle rompslomp geen gulden aan verdiend."

De werken zijn nu terug bij de eigenaar. Eén kunstwerk raakte beschadigd geraakt, een andere zit niet meer in de lijst.

Angst voor anderen

De verdachte is tijdens de zitting loslippig over zijn aandeel: "Ik hielp met binnenkomen, maar niet met stelen", vertelt hij. Dat er bloedsporen in het geforceerde raam gevonden werden, kan heel goed. F. geeft toe dat dit zijn werk was.

Maar hij durft niet te zeggen met wie hij op dievenpad ging: "Ze zeiden tegen mij: je gaat onze namen niet noemen, anders heb je grote problemen."

Dat hij de werken uiteindelijk terugbracht, lijkt mee te helpen in de strafeis: "Ik kan daar mijn ogen niet voor sluiten", zegt de officier van justitie.

Mishandeling en diefstal

Tegelijkertijd werd donderdagmorgen een gewelds- en diefstalzaak in Groesbeek behandeld. Leon F. zou bijna een jaar geleden zijn partner hebben mishandeld met een tafelpoot en haar auto hebben gestolen.

Hij ontkent daarover in alle toonaarden. F. verdedigde zich in de woning tegenover de vrouw met een stoelpoot, zegt hij. Daarna zou hij de auto nodig hebben gehad om de gewelddadige situatie te ontvluchten. Hij liet hem achter bij een gezamenlijke kennis. De sleutels raakten zoek.

Lastige zaak

De officier van justitie vertelt: "Er is zonneklaar een confrontatie geweest en de vrouw heeft letsel opgelopen." Maar hoe het precies is gegaan, blijft onduidelijk. Mishandeling is wel te bewijzen. Daarom eist de officier twee weken celstraf.

Van autodiefstal moet F. worden vrijgesproken, want daarvoor ontbreek het bewijs.

De rechter doet in beide zaken op 21 januari uitspraak.