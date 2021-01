Burgemeester Daphne Bergman van Beuningen en het college over 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Beuningen kijkt in een filmpje vooruit naar 2021, het eerste volledige jaar van dit zittende college. Burgemeester Daphne Bergman blikt ook nog even terug, en is er vooral over te spreken dat Beuningenaren met elkaar in verbinding zijn gebleven.

Doelen

De wethouders vertellen één voor één de plannen waar in 2021 gestart wordt. Zo vertelt Sijmen Versluijs (PvdA), sinds maart 2020 wethouder van onder andere ruimtelijke ordening, over de bouwplannen in de gemeente: “We creëren mooie plekken voor ouderen, doorstromers, starters en onze kinderen.” aldus Versluijs.

De wethouder van Economie, onderwijs en cultuur, Hans Driessen (D66), wil de ideeën over kunst en cultuur opfrissen. Om dit uit te voeren kunnen de burgers in gesprek met de gemeente om te laten weten wat ze belangrijk vinden aan kunst en cultuur.

Beuningen wilt in 2040 energieneutraal zijn. Dit houd in dat Beunignen dan minstens net zoveel energie wil opwekken dan er verbruikt wordt. Piet de Klein (Beunungen Nu & Morgen), wethouder Ruimte, water en energie, vertelt dat er vergunningen worden afgegeven voor de realisatie voor zonneparken van in totaal 40 hectare. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het bestemmingsplan voor de realisatie van windmolens. Tot slot wordt er gekeken naar mogelijkheden om je huis te verwarmen, zonder het gebruik van gas. De Klein: “En dat alles en in het kader van Energiek Beuningen. Energieneutraal in 2040.”

Frans Houben (GroenLinks), wethouder zorg en welzijn: “In 2021 gaan we de positieve ervaringen met de oude en nieuwe vormen van burgerparticipatie met elkaar combineren, zodat we nog beter vorm kunnen geven aan de inspraak door onze inwoners.”

Daphne Bergman sluit af met iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Niet alléén namens het gemeentebestuur: "We doen het met zn allen."