Welgevuld Gouden Handen bij heropening

“De reacties zijn voor zover we ze in beeld hebben voornamelijk positief”, aldus een woordvoerder van de gemeente. “Met dertien aanmeldingen zijn meer dan de helft van beschikbare plekken ingevuld. De komende weken zal blijken hoe zich dit verder ontwikkelt.” Vanwege het coronavirus en bijbehorende complicaties in het rondkrijgen van de personele bezetting besloot Montferland het burgerloket vorig jaar te sluiten. Na herhaaldelijk protest vanuit ’s-Heerenbergenaren en de lokale politiek besloot wethouder Van Leeuwen eind november het servicepunt te heropenen.



Waar het gemeentelijke servicepunt in de relatief rustige zomermaanden gesloten bleef, opende het maandagavond in de strengste lockdown tot nu toe in Nederland. Volgens de gemeente was het geen optie om eerder te openen. “In de rustige zomermaanden zaten we tussen de eerste en de op dat moment waarschijnlijke tweede golf in”, zegt de woordvoerder. “Tijdens de eerste golf hadden we een uitval van ongeveer de helft van de beschikbare baliemedewerkers en wisten we niet of we een tweede locatie open zouden kunnen houden.”





