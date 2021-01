Organisatie Keiler achter de schermen druk bezig

Ook in het geval van bepaalde overheidsmaatregelen. “Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we de hoeveelheid mensen op het Marktplein moeten terugdringen. Of dat het avondprogramma in een andere vorm moet."

"Over dit soort aanpassingen zijn we in gesprek, ook met de gemeente om het te toetsen in de Veiligheidsregio. Het is helaas op dit moment, in de huidige omstandigheden, nog niet mogelijk om een concreet draaiboek te maken. We kunnen pas weer schakelen zodra de mogelijkheid geboden wordt om met 5 personen te sporten, want dat is op dit moment de grootste belemmerende factor."

Begin maart hoopt de organisatie meer duidelijkheid te kunnen geven. Ze roepen de deelnemers op om vooral te beginnen met trainen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Met slechts één afzegging van een team is het enthousiasme om mee te doen onverminderd groot. Als het evenement doorgaat, wordt het een jubileumeditie. De sportieve strijd vindt dan voor de 25ste keer plaats.