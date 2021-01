Uitzendkrachten WDW vinden vast werk in groenvoorziening Druten en Wijchen

Zeven uitzendkrachten bij de Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW) kunnen vast worden ingezet in de groenvoorziening van beide gemeenten. Deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen vanaf maandag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zij werkten de afgelopen drie jaar via een uitzendbureau bij de gemeenten Wijchen en Druten.

Gemeente Wijchen zegt het belangrijk te vinden dat iedereen mee kan doen, hoewel dat soms niet helemaal op eigen kracht lukt. Als gemeente wordt geprobeerd deze mensen te helpen door ze op te leiden en te verbinden met werkgevers. Wethouder Titus Burgers: "We zijn heel tevreden over de kwaliteiten van deze groep van 7 mensen. Ik ben blij dat we hen een vast dienstverband kunnen aanbieden. Het gevoel gezien te worden, waardering en begrip te krijgen. Het zijn een paar van onze basisbehoeftes. Ik hoop dat we met het aannemen van deze groep het welzijn van ieder verhogen", zo zegt Burgers.

Meer medewerkers groenvoorziening in dienst WDW

Per 1 januari 2020 trad de Wet Arbeid in Balans (WAB) in werking. Dit betekende in de praktijk dat de gemeente na drie jaar verplicht afscheid moest nemen van deze zeven ingehuurde medewerkers. De WDW heeft besloten deze medewerkers in vaste dienst te nemen en wil in de toekomst meer medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aantrekken. Dat is ook het doel van de Wet Arbeid in Balans: medewerkers met een tijdelijk contract meer beschermen met betere arbeidsvoorwaarden.

Groenonderhoud blijft op gewenst niveau

De gemeente meent dat met deze medewerkers voor de groenvoorziening erbij het onderhoud van het groen op het gewenste niveau kan worden gehouden. De medewerkers zorgen voor het dagelijkse onderhoud en zij ruimen het zwerfafval op.