Opnieuw meer autobranden in Gelderland, Arnhem negatieve uitschieter

Er waren in 2020 opnieuw meer autobranden in onze provincie. Afgelopen jaar waren er 643 autobranden in Gelderland. Een toename van zes procent ten opzichte van 2019. Arnhem is met 135 branden de absolute uitschieter in negatieve zin.

Er gingen in de Gelderse hoofdstad 56 auto's meer in vlammen op dan in 2019. Een toename van ruim zeventig procent. Dat blijkt uit data van alarmeringen.nl.

Andere gemeenten met een opvallende stijging in het aantal autobranden zijn Wageningen (van 1 naar 17 autobranden), Epe (van 6 naar 29) en Duiven (van 2 naar 10). In Nijmegen daarentegen is de trend juist positief. Daar nam het aantal autobranden met ruim veertig procent af, en waren er in 2020 ‘slechts’ 51 autobranden.

Op onderstaande kaart is per gemeente te zien wat de toe- of afname van het aantal autobranden was in 2020.

Absolute aantallen zeggen echter niet zoveel over het risico dat jouw auto in vlammen opgaat. Daarvoor is het beter te kijken naar het aantal autobranden afgezet tegen het aantal inwoners in een gemeente.

Op de kaart hieronder staat daarom het aantal autobranden per 10.000 inwoners in het afgelopen jaar. Ook dan is Arnhem een negatieve uitschieter samen met Epe en Maasdriel. Rozendaal was ook in 2020 de enige gemeente waar geen enkele auto in vlammen opging.

Voor dit artikel analyseerde we de data van alarmeringen.nl. Branden als gevolg van ongelukken, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn in deze dataset zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Om goed te kunnen vergelijken is bovendien maximaal een melding per dag per straat meegeteld, hierdoor kan soms een melding zijn gemist. De daadwerkelijke aantallen auto's met brandschade kan daarom hoger liggen, omdat er bij een melding meerdere voertuigen brandschade kunnen oplopen.