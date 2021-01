Klaas-Jan valt 42 kilo af en heeft zijn streefgewicht bijna bereikt

Afvallen, stoppen met roken, een nieuwe baan, gezonder eten en drinken. Het zijn voorbeelden van de goede voornemens die mensen vaak hebben na de jaarwisseling. Klaas-Jan Gräfe uit Nijmegen weet als geen ander hoe het is om zo'n voornemen te hebben. Hij viel in anderhalf jaar tijd maar liefst 42 kilo af en is een voorbeeld voor veel anderen.

De inmiddels 47-jarige Klaas-Jan begon aan te komen na zijn studie. "Eerst heel geleidelijk", legt hij uit. "Daarna stopte ik met volleyballen. Toen ging het snel bergafwaarts. Ook had ik twee jaar een hele stressvolle periode. Toen ging het helemaal hard."

Gênante momenten

In juli 2019 woog Klaas-Jan 134 kilo. Toen was voor hem de maat vol. Hij wilde niet wachten tot de jaarwisseling of een ander geijkt moment om er iets aan te doen. "Ik wilde al langer afvallen. Want ik moest steeds grotere kleding kopen. En er waren ook gênante momenten, zoals bij een achtbaan waarbij meerdere mensen de veiligheidsbeugel moesten dichtdrukken", blikt de Nijmegenaar terug.

Maar het omslagmoment kwam door een bloedblaar onder zijn tong. "De dokter zei: dat kan duiden op een te hoge bloeddruk. Dat bleek ook zo te zijn. Gelukkig was het niet ernstig, maar het was wel het definitieve signaal."

50 kilo afvallen

Hij nam zich voor 50 kilo af te vallen. Hij is goed op weg, maar is er nog niet helemaal en dus moet ook Klaas-Jan zijn goede voornemen nog even volhouden. Maar dat lijkt wel te lukken, want het gaat hem goed af. Al kostte het in het begin wel veel moeite. "Mijn lichaam heeft twee à drie weken moeten wennen. Ik had hoofdpijn en last van vermoeidheid. Mijn lichaam was te veel ingesteld op het krijgen van snelle energie."

Mijn koelkast lag op een gegeven moment vol met groentes

Maar de snelle energieën nam Klaas-Jan niet meer. Hij at veel minder koolhydraten en veel minder vlees. In plaats daarvan eet hij veel groente en vleesvervangers. Hij paste zijn eetpatroon aan met behulp van een diëtiste. Verder ging hij veel meer bewegen. Klaas-Jan lacht: "Mijn koelkast lag op een gegeven moment vol met groentes! Ik ben zelfs gaan experimenteren met kruiden. En ik verzin m’n eigen soepen. Heerlijk!"

De succesfactor

De inwoner van Nijmegen begon flink af te vallen, maar moest het ook lang volhouden. Al kostte het na de beginperiode minder moeite dan hij dacht. "Het viel me mee. De succesfactor is dat ik nooit iets hoef te tellen of bij te houden. Je moet het niet zien als een dieet, maar als een aanpassing van je leefstijl. Als ik wist dat het zo makkelijk was had ik het eerder gedaan. Ik voel me zoveel energieker, fitter en zelfverzekerder."

Hoewel Klaas-Jan zijn streefgewicht nog niet heeft bereikt, kreeg hij van zijn werkgever - de gemeente Nijmegen - een vitaliteitsprijs. Een prijs om collega’s te stimuleren gezonder te leven. En ook een mooie aanmoediging voor mensen die vanaf de jaarwisseling een goed voornemen proberen te volbrengen.

Nieuwe garderobe

Als Klaas-Jan vijftig kilo is afgevallen en zijn streefgewicht heeft gehaald, dan beloont hij zichzelf wel, maar niet met lekker eten. "Omdat ik zoveel afval en dat blijf doen, is mijn kleding telkens te groot. Ik koop nu wel kleding, maar niet zoveel omdat ik het toch snel al weer niet pas. Maar als ik mijn streefgewicht heb bereikt, beloon ik mezelf met een nieuwe garderobe."