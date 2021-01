Oud-pastoor Harrie Verhoeven van parochie Heilige Drie-eenheid overleden

Pater Harrie Verhoeven is onlangs in Nijmegen overleden. De in Overloon geboren Verhoeven was van 1994 tot en met 1999 secretaris-generaal van het landelijk Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij is 91 jaar geworden en overleden aan de gevolgen van corona.

Pater Harrie Verhoeven werd in 2006 door de bisschop van Den Bosch benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Drie-eenheid in Nijmegen. In september 2020 werd hij dichtbij het klooster Brakkenstein opgenomen in verzorgingshuis Aqua Viva in Nijmegen, waar hij op 30 december ook is overleden. De uitvaart in besloten kring is dinsdag in de Sacramentskerk in Brakkenstein.

Toegankelijk mens

In een reactie op de officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland schrijft de voorzitter van de conferentie, mgr. Van den Hende: "Pater Verhoeven was een toegankelijk mens, die altijd de dialoog zocht en oog had voor de realiteit van de Kerk en haar zending in de samenleving. Zijn persoonlijk doorleefd geloof in de Heer was daarbij zijn uitgangspunt, zoals hij bij zijn afscheid als secretaris-generaal in 1999 zei: ‘Wie de keuze maakt voor God en het evangelie, komt met beide benen in de realiteit te staan’.”