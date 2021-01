Arie spreekt vuurwerkslachtoffers moed in, hij verloor zelf hand na ongeluk met granaat

Arie Rommers heeft met deze jonge slachtoffers te doen. In 1976 raakte hij door een ongeluk met een ontploffende granaat zijn rechterhand kwijt. "Ik was dertien. Ik hoop dat de twee jongens goede psychologische hulp krijgen bij het verwerken van dit trauma", zegt de inwoner van Riethoven, een dorpje onder Eindhoven. "Ik kreeg een keer per week een pastor op bezoek die met mij ging bidden. Hulp bij het verwerken van wat mij overkomen was bestond in die tijd niet."

Een woordvoerder van de NVPC zegt dat bij jonge kinderen na een traumatische gebeurtenis met amputatie tot gevolg 'vol op goede begeleiding wordt ingezet'.

'Ik wilde mijn gitaar niet meer zien'

Arie heeft sinds vijf jaar een robothand. Hij kan er alles mee: wielrennen, kickboksen, zelfs gitaarspelen. "Ik had al een gitaar voor het ongeluk. Toen ik thuiskwam uit het ziekenhuis (hij lag acht dagen op de intensive care, red.) zag ik mijn Spaanse gitaar en zei meteen tegen mijn ouders dat ze die maar weg moesten doen. Ik wilde dat ding niet meer zien."

In de loop der jaren krabbelde hij op. Kickboksen heeft hem geholpen. "Door de trainingen is mijn hele conditie beter geworden, waardoor ik ook die hand beter kan besturen."

De robothand van Arie Rommers. Foto: Omroep Brabant

En ook zijn liefde voor muziek is helemaal terug. "Ik kan niet zo goed spelen als vroeger. Maar het geeft me veel voldoening. Ik heb vier gitaren. Ik kreeg zelfs een mailtje van het management van Eric Clapton, nadat ik hem had benaderd. Clapton schreef dat hij me behoorlijk goed vond spelen met mijn hand. Die oude gitaar van mij heb ik trouwens nooit meer teruggezien."

De jongens uit Arnhem en Nijmegen die zijn verminkt door het vuurwerk drukt hij op het hart: "Ga sporten, neem een hobby, je komt hier doorheen. Je kunt straks gewoon een opleiding volgen, een baan krijgen, een relatie. Er is altijd iemand die van je houdt. Ik heb nu een zoon van twintig. Dat is het mooiste dat me ooit is overkomen."

Kinderen hebben nog niet het vermogen om risico's goed in te schatten

Het moeten accepteren van je stomp na een amputatie begint zodra het verband er af is. Maar hoelang dat proces duurt weet niemand, zegt Rommers. "Het heeft mij jaren gekost."

Hij denkt aan mogelijke reacties van de buitenwacht. "Ik ben niet gepest met mijn stomp, maar ik hoop wel dat de jongens pestgedrag bespaard blijft. Bedenk dat het jou kon overkomen. Deze jongens zijn kinderen. Kinderen hebben niet het vermogen risico's goed in te schatten. Vergelijk het maar met een onschuldig potje voetbal op straat. "Als de bal de weg op wordt geschopt, holt er iemand achteraan."

Kunnen rouwen is belangrijk, zegt Rommers

Hoewel ook hij door de coronapandemie voorzichtig is en niet veel buiten komt, is Arie een veelgevraagde spreker, geeft hij workshops en treedt hij op als coach. "Het is belangrijk dat je kunt rouwen om het verlies van je arm, hand of been. Je verliest ook een deel van je identiteit. Deze twee jongens hebben het gevaar niet bewust opgezocht, dus veroordeel ze niet."