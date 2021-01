Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem weer stap dichterbij

De nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is een stap dichterbij gekomen. De gemeente heeft de woonboerderij en de bijbehorende gronden aan de Kemnaderallee aangekocht.

"De gemeente is heel blij dat we in goed overleg met de huidige eigenaren dit voor de planontwikkeling belangrijke perceel hebben kunnen aankopen", zegt wethouder Ingrid Lambregts. "Hiermee is nieuwbouw van een centraal gelegen, modern ziekenhuis een belangrijke stap dichterbij gekomen. En dat is van cruciaal belang voor alle inwoners uit Doetinchem en het bredere verzorgingsgebied van het ziekenhuis."

De huidige bewoners van de monumentale woonboerderij kunnen er nog tot 1 juni 2021 blijven wonen. De gemeente heeft de grond, na de aankoop, direct doorgeleverd aan het Slingeland Ziekenhuis.

Verhuizing in 2025

De verwachting is dat het Slingeland Ziekenhuis medio 2021 over alle gronden zal kunnen beschikken om aan de nieuwbouw te kunnen beginnen. Het ziekenhuis hoopt in 2025 te kunnen verhuizen naar de nieuwbouwlocatie aan de A18.