Politiegeweld na bunkerfeest roept vragen op: 'Wat was de opdracht van de ME?'

Bij het incident aan de Koningsweg raakten vier agenten gewond. "Dat daar uiteindelijk stenen hebben rondgevlogen richting de politie, praat ik niet goed", benadrukt Schadd tegenover Omroep Gelderland. "En dat de feestgangers door hun handelen de zorg in gevaar brengen, kan iedereen bedenken."

Toch vindt hij het belangrijk om namens zijn cliënten naar buiten te brengen wat zich daar die avond heeft afgespeeld. "Dat doe ik niet snel. Maar wat daar is gebeurd, is niet best."

Er is daar opgetreden op basis van een noodbevel van burgemeester Ahmed Marcouch, legt Schadd uit. "Dan moet er sprake zijn van uitzonderlijke situaties als: oproer, wanordelijkheden, rampen, zware ongevallen of de vrees daarvoor. Ook mogen de maatregelen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk." Was dat noodbevel wel proportioneel?, vraagt Schadd zich af.

'Ook geen ME bij Grapperhaus'

"Een boete voor de overtredende feestvierders, lijkt me voldoende. Waarom moest de burgemeester de ME in een afgesloten bunker sturen? Dat deden we toch ook niet op het feestje van minister Grapperhaus? Is hier niet met een kanon op een mug geschoten?"

Volgens Schadd werden er verschillende eenheden naar de locatie gestuurd: een speciale aanhoudingseenheid Romeo10, een normale politie-eenheid, marechaussee en de ME. Zoveel tegelijk, heeft de advocaat in dit soort situaties niet eerder gezien. Toen Romeo10 aankwam, was de ME en een cameraploeg van de politie al aanwezig, vertelt Schadd.

'Boel schoon geveegd'

"Die waren aan het inventariseren en er gingen al mensen weg. Ook waren zij in gesprek met de organisatie van het feest. Die gaf aan dat er even tijd nodig was om alles te beëindigen en op te ruimen. Dat werd door de ME kennelijk niet geaccepteerd. Die is vervolgens naar binnen gestapt en heeft de boel schoon geveegd."

"Ik maak me echt zorgen over wat zich daar heeft plaatsgevonden. Er zijn flessen uit de handen van mensen geknuppeld. Bezoekers werden naar een gat in de vloer gedreven en zijn daar ook echt in gevallen."

'Als ratten in de val'

Alvin, die op dat feest aanwezig was, zag dat gebeuren. "Ik merkte dat de ME steeds agressiever werd. Eén van hen gaf een flinke duw. Een maat van mij verloor zijn evenwicht en kukelt zo in een diepe betonnen kuil. Hij maakte me toch een klap. Je zag iedereen schrikken. We voelden ons als ratten in de val. Ik kon ook niet zien waar we er uit konden."

Feestgangers tonen de verwondingen die zij opgelopen zouden hebben bij de beëindiging van het feest. Foto: Eigen foto's

"Links en rechts werd er hard uitgehaald met knuppels", vertelt Alvin. "Ik kon een klap nog net ontwijken, maar zag een andere jongen die een meisje hielp op te staan een harde klap tegen zijn achterhoofd krijgen: hij ging knock-out. Ik heb de ME gesmeekt om toch vooral rustig te blijven."

"Waarom heeft de burgemeester op deze manier opgetreden?", wil Schadd weten. "Op grond waarvan is besloten het pand leeg te vegen? De organisatie wilde gewoon meewerken aan de beëindiging, maar had daar alleen wat tijd voor nodig. En wat was de opdracht van de ME?"

Hardere hand

Eerder deden verschillende andere feestvierders al hun beklag bij Omroep Gelderland over het vermeende politiegeweld. De politie liet destijds weten op last van de burgemeester naar coronafeestjes te gaan om die 'in alle kalmte te beëindigen'. "We verzoeken mensen te vertrekken en bekeuren hen als daar aanleiding voor is."

"Uiteraard zijn mensen daar niet blij mee, maar men geeft vaak wel gehoor aan onze vordering. Als die geen effect heeft, zullen wij met zachte dwang mensen verwijderen. Als dat ook niet het gewenste effect heeft, zullen we met hardere hand optreden", aldus een woordvoerder. "We nemen wel echt afstand van de suggestie dat de politie als eerste, onberedeneerd en zonder aanleiding geweld toepaste."

'Klachtenprocedure een farce'

De politie riep feestgangers op een klacht in te dienen of aangifte te doen als er strafbare zaken zijn gepleegd. "Maar die klachtenprocedure is een farce", meent Schadd. "Daar haal je niets uit. Misschien moeten we naar de ombudsman stappen. Dat ga ik nog even rustig met mijn cliënten bespreken. Eerst moet ik hen maar eens vrij zien te krijgen."

Hoewel de rechter volgens Schadd inmiddels heeft geoordeeld dat de aanhouding van zijn cliënten rechtmatig was, zijn zij nog niet fatsoenlijk gehoord. "Uit vrees voor corona, wordt gezegd. Maar dat is geen goed argument. We hebben al maanden corona en verhoren kan ook telefonisch of achter plexiglas."

Marcouch wil niet reageren

Marcouch wil op dit moment niet reageren op de uitspraken van de advocaat. "Er zijn aanhoudingen gedaan en het onderzoek loopt. Lopende het onderzoek doen we geen mededelingen."

Erik Hesselink is eigenaar van de bunker. Hij laat weten aangifte te hebben gedaan omdat de feestgangers 'ongeoorloofd naar binnen zijn gegaan'. Een hangslot werd daarbij doorgeknipt. "Voor de rest wacht ik het af."

Hesselink was juist van plan de oude defensiebunker, die in de Koude Oorlog een opslagplaats voor brandstof zou zijn geweest, op te knappen. Hij wil daar theorielessen voor bos- en natuurbeheer gaan geven.

