'Van alleen schaatsen ga je het niet redden', ijsvereniging op zoek naar alternatieven

IJsverenging Hattem doet dat door niet alleen meer naar het schaatsen te kijken en de club breder te trekken. Volgens voorzitter Bé Dekker heeft de vereniging de afgelopen zes jaar van de helft van de oorspronkelijke 3600 leden afscheid genomen. "Als je niks meer kunt bieden, dan betalen de mensen er ook niet voor."

De afgelopen jaren konden leden van de ijsvereniging maar zelden schaatsen op de natuurijsbaan. Dat komt door de klimaatverandering, waardoor er 's winters minder kans is op natuurijs.

In Hattem weten ze dat als geen ander. Al jaren wordt er om die reden nagedacht over de vorm van de vereniging. "Als je moet leven van het schaatsen, had je nu geen brood meer", benadrukt de voorzitter. "Daarom proberen we op andere manieren inkomsten te genereren. We willen namelijk wel blijven bestaan."

Nieuw clubhuis

Evert van Olst is coördinator van het terrein van de ijsvereniging. "Tot dit weekend stond er nog geen water op onze baan, daarvoor kon er namelijk op het middenterrein nog geskeelerd worden", vertelt hij. Het is één van de manieren die Van Olst toepast om het hoofd boven water te houden.

Met de bouw van een hypermodern nieuw clubhuis, dat zo goed als af is, hoopt hij ook andere verenigingen te trekken. "Ons gebouw kan ook goed dienen voor bijvoorbeeld de damvereniging. Ook kunnen hier vergaderingen gehouden worden." Het plaatsen van fitnessapparatuur behoort ook nog tot de mogelijkheden, net als de aanleg van een soort wielerbaan op het terrein. "We denken over alles na en staan voor heel veel open."

Toch blijft de ijsvereniging er in beginsel wel voor het schaatsen. "Dat moeten we niet vergeten. Maar door ons gebouw te verhuren en op ons terrein ook plaats te bieden voor andere sporten, kunnen we schaatsen als het weer het toelaat."

Van Olst gaat deze winter niet over één nacht ijs. "Met twee goede nachten vorst kunnen we de baan al openen. Het is te hopen dat dat nog heel vaak kan", besluit hij.