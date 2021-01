Jongen (13) aangehouden na brand in kapsalon

Een jongen van 13 jaar is maandag opgepakt, omdat hij mogelijk betrokken is bij brandstichting in een kapsalon in Zevenaar. Volgens een politiewoordvoerster zat hij maandagmiddag nog vast.

In de kapperszaak aan de Mallemoolen in het centrum van Zevenaar brak zondagmiddag brand uit. Mensen die boven het winkelpand wonen, konden niet via de normale weg naar buiten en zijn met een hoogwerker van hun balkon gehaald. Ze konden kort na de brand terug naar hun woning.

De politie vermoedde meteen dat het om brandstichting gaat, mede omdat de zaak al weken dicht zit vanwege de lockdown.

'Je staat raar te kijken'

Eigenareese Jantine Vlastuin was 'flabbergasted' na de brand. "Dit was een heel heftige avond. Het ziet er niet goed uit. Het hele interieur is verbrand en er is veel rookschade", zei ze zondagavond. "Het zal niet om kortsluiting gaan, maar dat gaat de politie nog onderzoeken. Je staat echt even raar te kijken als je het ziet. Dit is niet het beste begin van 2021, en dat is nog een understatement."

Volgens de politiewoordvoerster is het wachten op het resultaat van het onderzoek van de Forensische Opsporing. "Dat kan wel even duren."

