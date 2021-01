STOER start met open armen op DRU in Ulft

“Het is een avontuur dat we met elkaar aangaan”, zegt de nieuwe directeur Hans Schirmbeck van STOER. “We zullen af en toe onze neus stoten, maar als je niks probeert kom je nergens.” In het Portiersgebouw op het DRU Industriepark is in ‘cafe-setting’ een kantoor ingericht. Met een lagere werkdruk, een informele kantoorinrichting, goede koffie en veel contactmomenten moet het bedrijf laagdrempelig zijn voor inwoners. Dat merkt Grada Heikamp, die net als een aantal andere medewerkers overstapte van Laborijn. “Het voordeel van een kleinere case load is dat je meer tijd aan de mensen kunt besteden”, aldus de loopbaanbegeleidster. “Ik word daar erg blij van.”



STOER start met loopbaanbegeleiding en ondersteuning, later komen daar taken als inburgering en schuldhulpverlening bij. “De ambitie is dat we zoveel mogelijk mensen laten meedoen, het liefst via een betaalde baan”, zegt wethouder Bert Kuster van Oude IJsselstreek. “Natuurlijk is dat niet voor iedereen weggelegd, maar dat kan ook via vrijwilligerswerk of maatschappelijke activering. Wij willen zo min mogelijk mensen thuis hebben zitten, zodat ze meedoen aan onze samenleving.”



Lobby richting Den Haag

Landelijke wetgeving zorgt dat inwoners binnen STOER nog geen arbeidscontract kunnen krijgen, ondanks de wens vanuit Oude IJsselstreek. Samen met andere gemeenten, waaronder Uden en Groningen, gaat de gemeente de komende maanden lobbyen voor een wetswijziging. “Er zijn zoveel signalen dat we de participatiewet moeten veranderen”, zegt Kuster. “Het is tijd om hier iets aan te gaan doen. Wij willen als koplopergemeente een rol vervullen en een statement maken.”





