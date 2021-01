'Dit zullen wij nooit vergeten', hart onder de riem voor zwaar getroffen zorghuis

Op Eerste Kerstdag werd bekend dat elf bewoners waren overleden na een corona-uitbraak. Het huis voor dove ouderen kon de zorg niet meer aan en dus schoot het leger te hulp. Woensdag is de laatste hulpdag. Daarna moet de Gelderhorst weer op eigen kracht verder. Alhoewel, niet helemaal alleen. Want het zorghuis voor dove ouderen krijgt veel morele steun. Onder meer van Edenaren die slingers met steunbetuigingen maakten.

"Het raakt ons ontzettend", zegt Yvette Lentink, activiteitencoördinator bij de zorginstelling. "Dat heel Ede aan ons denkt en meeleeft in deze hele moeilijke tijd", vult woonbegeleider Elise Oyens aan.

50 shirts van Edenaren

De warme deken van liefde is een initiatief van Lonneke Poppema. "Ik hoorde dat de Gelderhorst zwaar was getroffen en vond dat zo heftig en wilde iets doen", vertelt de Edese. Binnen in het verzorgingshuis kon ze niet helpen, maar buiten wel.

"Op de BSO waar ik werk hebben we tijdens de eerste lockdown een t-shirt voor de zorg opgehangen, zo kwam ik op dit idee." Ze deed een oproepje in de Facebook-groep Coronahulp gemeente Ede en binnen een paar dagen waren er 50 shirts gedoneerd. "Boven verwachting!"

Steun Defensie stopt

Vanaf donderdag moet de Gelderhorst het weer zonder hulp van Defensie doen. Er is op dit moment nog één militair verpleegkundige in het verzorgingshuis, maar die is er woensdag voor het laatst, zo meldt een woordvoerder van de zorginstelling. Woonbegeleider Oyens heeft er vertrouwen in dat de Gelderhorst weer zelfstandig kan werken. "We weten nu hoe we verder moeten", zegt ze.

Wat de laatste ontwikkelingen zijn wat betreft besmettingen, ziekte en overlijden, kan de Gelderhorst nog niet zeggen.

