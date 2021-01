Reisbranche maakt zich op voor topdrukte: 'Mensen durven weer vooruit te kijken'

Het vliegverkeer zal in Europa vanaf de zomer in snel tempo toenemen, dat verwacht luchtverkeersleidingsorganisatie Eurocontrol, laten ze weten in het rapport ’Outlook 2021’. Gelderse reisagenten wachten in spanning af en zo hier en daar zien ze de eerste boekingen al binnenkomen: "Gek genoeg heb ik dit weekend voor het eerst in lange tijd weer wat aanvragen gekregen. Het lijkt erop dat mensen weer voorzichtig vooruit durven te kijken", zegt Jolanda Legters uit Gaanderen. Ze runt een reisbureau en is gespecialiseerd in het samenstellen van reizen naar de Verenigde Staten.

De behoefte aan vakantie is groot, weet ook Gert Nieuwboer van NSP Reizen uit Nijmegen, maar momenteel ligt het nog helemaal stil. "Mensen volgen de oproep van premier Rutte goed op. 'Boek niets tot half maart', heeft hij gezegd. En dat merken we."

Toch verwacht Nieuwboer dit jaar topdrukte. "Daar hopen we op en dat verwachten we eigenlijk ook. We bereiden ons in ieder geval voor op heel veel boekingen."

Dat het daardoor weer een buitengewoon stressvol en druk jaar wordt, neemt hij voor lief. "Onze branche heeft die drukte ook echt hard nodig om te overleven."

Ook bij DivingWolrd Zeddam zijn ze klaar voor een stormloop. "Bij ons boeken sowieso al de wat meer avontuurlijk ingestelde reizigers, dus die durven misschien ook sneller weer", laat een medewerkster desgevraagd weten.

Gemiddeld omzetverlies rond 85 procent

Uit een enquête onder ANVR-reisbedrijven bleek begin december al dat het gemiddelde omzetverlies van reisorganisaties rond de 85 procent ligt. Een groot deel lijkt het te kunnen overleven door inzet van eigen vermogen en pensioen- en spaargelden, maar echt lang houden ze dat niet vol. Daarom is de hunkering naar vakantiegangers groot.

Reisagent Legters is tijdens de coronacrisis noodgedwongen met een bijbaan begonnen. Ze werkt nu voor een online meubelwinkel. "Daar hadden ze in deze tijd juist mensen nodig, dus dat is voor mij nu heel fijn." Ze hoopt dat ze zich vanaf april weer vol op de reisbranche kan storten. "Dat zou betekenen dat er weer genoeg aanvragen liggen."

Zelfstandig reisagent Jolanda Lechters. Foto: Omroep Gelderland

Toch is niet iedereen in de reisbranche ervan overtuigd dat het een druk jaar zal worden. Eppo Steenhuizen van Askja Reizen in Arnhem vreest dat het wel eens langer kan duren dan menigeen denkt. "De behoefte is heel groot, dat merken wij ook, en misschien dat het binnen Europa wel sneller op gang komt, maar ik vraag me af hoe snel de luchtvaartmaatschappijen weer op volle sterkte kunnen vliegen. Dat gaat volgens mij nog wel een hele tijd duren."

Nieuwe aanwas

Ondanks de onzekerheid, beginnen de gezichten in de reisbranche langzaam weer een klein beetje kleur te krijgen. Nieuwboer, die zich toelegt op natuurreizen, denkt zelfs aan nieuwe aanwas in klanten. "Mensen hebben tijdens de coronacrisis de natuur ontdekt, zijn meer gaan wandelen, meer gaan fietsen. Ik verwacht dat deze groep ook enthousiast is geworden en misschien wel juist dit soort vakanties gaat boeken."