Even een dutje doen tussen de middag, Geeke raadt het iedereen aan

Zelf lukt het de Arnhemse zo'n vier keer per week een middagslaapje te doen. Ondanks de drukte van haar gezin met twee kinderen. "De jongste (1) ligt dan op bed. En de oudste (4) zet ik even rustig naast me op de bank. Hij vraagt er zelf soms om: 'Effe chillen? Mama dutje doen?', zegt hij dan."

Even 20 minuten ontspannen, dat gunt Geeke iedereen. "Mensen hebben een gaspedaal en een rempedaal", legt ze uit. "Als we ons gaspedaal gebruiken wordt dat beloond. Dat is onze inspanning. Maar het rempedaal wordt nooit beloond. Terwijl ontspanning juist zo belangrijk is voor je lichaam en brein om te blijven presteren."

Wekker

Als gecertificeerd slaapcoach weet Geeke dat het niet uitmaakt waar je je rustmoment pakt. "Op de bank, in je bed, in de auto of op een stoel. Als het maar een plek is waar je je veilig voelt. Val je lastig in slaap? Tel dan in gedachten tot honderd. Voordat ik klaar ben slaap ik al."

Er is één gouden regel: zet de wekker op 20 minuten. "Dan blijf je namelijk in een lichte slaap", weet Geeke. "Je kunt het bijna geen slaap noemen. Je dommelt wel even weg maar keert snel weer terug."

Schoonheidsslaapje

De voordelen liegen er niet om. Na een powernap gaat je concentratie omhoog. Je creativiteit krijgt een boost. En het is een schoonheidsslaapje. Dat is volgens de slaapcoach wetenschappelijk bewezen.

Geeke tijdens haar powernap. Foto: Omroep Gelderland

Toch moeten mensen met slaapproblemen even opletten: die laten het middagslaapje beter achterwege. "Liever lassen ze rustmomenten in. Want een rustige dag betekent een rustige nacht. Denk aan meditatie, mindfulness of ademhalingsoefeningen."

Bedrijven en hotels

Om het belang van een dagelijks rustmoment te onderstrepen begon Geeke het afgelopen jaar een startup. Met Place to Nap probeert ze de middagdut te introduceren bij bedrijven en hotels. Ze geeft workshops en helpt bij het inrichten van rustgevende ruimtes."

"Veel ziekenhuizen hebben al rustruimtes ingericht. En steeds meer bedrijven zien de voordelen in. Vooral in de Randstad. Nu is het Oosten aan de beurt."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.