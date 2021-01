Tientallen aanmeldingen voor Grote Willem Sluiter Prijs

"De voordrachten stroomden binnen, waarbij op de sluitingsdatum, 31 december, de teller op een prachtig aantal van 42 inzendingen is gekomen", schrijft Arie Ravesloot van Stichting Fonds Willem Sluiter. De jury buigt zich de komende weken over voordrachten. In februari worden uiteindelijk tien genomineerden bekendgemaakt. Slechts één van hen wint 20 maart de prijs. De winnaar krijgt 5000 euro en een penning.

De prijs is vernoemd naar dichter en dominee Willem Sluiter.

Sluiter werd in 1627 geboren in Neede. Hij woonde en werkte in Eibergen. Hij was daar onder andere predikant in de Oude Mattheüskerk en hij schreef gedichten over het eenvoudige plattelandsleven.

Stichting Willem Sluiter Fonds

De prijs is te danken aan de overleden Bennie te Vaarwerk uit Eibergen. Hij was verslingerd aan de Achterhoekse geschiedenis. Al op jonge leeftijd dook hij de archieven in om er onderzoek te doen. Te Vaarwerk stelde een legaat beschikbaar en richtte de Stichting Willem Sluiter Fonds op. Met het legaat kan de komende vijftig jaar de prijs worden uitgereikt.