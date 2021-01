GGD's overspoeld met aanmeldingen van prikkers

Net voor de jaarwisseling deed de GGD Noord- en Oost-Gelderland nog een dringende oproep, maar inmiddels zijn de rijen gesloten en kunnen geïnteresseerden zich alleen nog aanmelden om in een reservebestand te komen.

Ook bij de GGD Gelderland-Midden zijn veel reacties binnengekomen. "Dat is ontzettend fijn", reageert een woordvoerder tegenover Omroep Gelderland. Mensen kunnen zich daar nog wel aanmelden, maar die krijgen dan een standaard bericht en kunnen eventueel nog van dienst zijn in latere vaccinatierondes. "Maar we hoeven niet meer actief te werven dus."

Dankbaar voor betrokkenheid

GGD Gelderland-Zuid gaf eerder al aan voor de eerste ronde in januari al genoeg personeel te hebben. Bij GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn ze erg dankbaar voor de grote betrokkenheid. Ze benadrukken dat de mensen in het reservebestand gecontacteerd gaan worden als er opeens toch weer meer prikkers nodig zijn of als ze het aantal vaccinaties verder kunnen opschalen.

Aanvankelijk stond de start van het vaccineren van zorgmedewerkers in Gelderland gepland vanaf 18 januari. Dat is nu dus met drie dagen vervroegd. In andere delen van het land starten enkele GGD's al op 8 januari met de eerste vaccinaties. De kans is groot dat voor die tijd in sommige ziekenhuizen al de eerste vaccins aan ziekenhuispersoneel gegeven gaan worden.

