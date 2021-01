Radboudumc gaat vaccins verdelen, Slingeland Ziekenhuis krijgt ze woensdag

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem krijgt woensdag de eerste coronavaccins binnen en kan dan of de dag erna beginnen met vaccineren. Dat zegt de woordvoerder van het ziekenhuis. Het Nijmeegse Radboudumc gaat de vaccins verdelen over de meeste Gelderse ziekenhuizen.

De coronavaccins liggen nu nog opgeslagen in Oss, maar binnenkort gaan ze naar tien ziekenhuizen in Nederland. Het Radboudumc is daar één van en van daaruit worden ze weer verdeeld over de andere ziekenhuizen in het samenwerkingsverband Acute Zorgregio Oost.

Snel vaccineren

Daaronder valt onder meer het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en de Gelderse Vallei in Ede. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zegt de eerste levering vaccins woensdagmiddag te krijgen en de tweede levering vrijdag. “Daarna hebben we vijf dagen de tijd om te vaccineren”, zegt de woordvoerder. “We hebben wel de vriezers om het te bewaren, maar we kunnen gewoon snel vaccineren. Bij ons doen onder meer de apothekersassistenten dat in het Auditorium.”

Het is nog onbekend hoeveel vaccins elk ziekenhuis krijgt en wie dan precies gevaccineerd kunnen worden. “Het Landelijk Netwerk Acute Zorg maakt een lijst welke medewerkers als eerste aan de beurt zijn. Die lijst volgen wij.”

Prioriteiten stellen

De Gelderse Vallei in Ede, waar volgens de woordvoerder het hele weekend is doorgewerkt aan de voorbereiding, weet evenmin nog hoeveel vaccins ze krijgen. “Er komen nu 30.000 vaccins beschikbaar voor de ziekenhuizen. In de eerste categorie gaat het om verpleegkundigen en artsen van de ic, de spoedeisende hulp, de ambulancediensten en de corona-afdelingen. Maar stel dat we minder vaccins krijgen: dan moet je prioriteiten gaan stellen. Dat zijn we nu aan het bekijken.”

Eén van de aandachtspunten is nog hoe er straks onderscheid gemaakt kan worden tussen bijwerkingen van het vaccin en echte coronaklachten. “Want je bent na één prik nog niet meteen immuun. Dat vraagt nog wel aandacht.”

Isala in Zwolle

Het St Jansdal in Harderwijk en de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen krijgen hun prikken straks geleverd vanuit het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Wanneer is nog onduidelijk.

