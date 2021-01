Klaas Drupsteen gaat op zoek naar wijsheid in nieuw tv-programma

Wanneer ben je wijs? Hoe word je het en wat heb je er eigenlijk aan? In het nieuwe tv-programma Op Weg naar Wijsheid gaat presentator Klaas Drupsteen op zoek naar het antwoord op die vragen. Op weg naar Wijsheid is vanaf 10 januari te zien op TV Gelderland.

In negen etappes loopt Klaas Drupsteen de Walk of Wisdom, een moderne pelgrimsroute rondom Nijmegen, 136 km lang. Elke keer wandelt er een bekende Gelderlander met hem mee. Tijdens de wandeling spreekt hij met hen over hun leven en werk, de manier waarop ze zich ontwikkeld hebben en de wijsheid die ze in de loop der jaren hebben vergaard.

De wandelaars

De gasten die Klaas heeft uitgenodigd zijn burgemeester Hubert Bruls, tv-kok en kookboekenschrijfster Nadia Zerouali, oud-SP-Kamerlid Agnes Kant, dichteres Tjitske Jansen, cabaretier Pieter Derks, oud-commandant der strijdkrachten Peter van Uhm, cardioloog en hoogleraar Angela Maas, apenkenner Jan van Hooff en schrijver en columnist Bert Wagendorp. Allemaal mensen die Klaas dichter bij het geheim van wijsheid kunnen brengen.

De waarde van wijsheid

Het thema wijsheid intrigeert de presentator. Hij hoopt zelf ook wat wijzer te worden door de verhalen van zijn gasten. Maar hij vraagt zich ook af of wijsheid de mensheid altijd verder brengt. “We leven in een tijd waarin groepen mensen steeds vaker recht tegenover elkaar lijken te staan en waarin de waarheid er steeds minder toe doet. Hoe kan wijsheid de wereld dan toch nog iets mooier maken?”, aldus Klaas Drupsteen.

Presentator Klaas Drupsteen

Klaas Drupsteen (1966) presenteerde voor Omroep Gelderland het radioprogramma De Week van Gelderland en het tv-programma In mijn Hart. Bij de NCRV was hij presentator van onder meer het radioprogramma Casa Luna en het tv-programma Hello Goodbye.

Op weg naar Wijsheid is vanaf 10 januari iedere zondag om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Aflevering online (terug)kijken? Dat kan via Uitzending Gemist. Benieuwd waar TV Gelderland op jouw televisie te vinden is? Check dan onze kanaalwijzer.