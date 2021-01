Voorbereidingen Zwarte Cross begonnen, maar onzekerheid is groot

Organisatoren van evenementen en festivals willen op 1 februari weten waar ze aan toe zijn. Wat mag komende zomer wel en wat niet? "Het organiseren van grootschalige evenementen vergt een lange voorbereidingstijd. We kunnen het ons niet veroorloven een tweede evenementenzomer te missen", zegt een woordvoerster van de Alliantie van Evenementenbouwers. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde is aangesloten bij de alliantie, maar uit de Achterhoek klinkt een minder wanhopig geluid.

"Hoe eerder we weten wat kan en wat niet kan, hoe beter het is", beaamt Pieter Holkenborg van De Feestfabriek, organisator van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde en Mañana Mañana in Vorden. "We weten nu helemaal niks. Maar we hebben genoeg te doen. We zijn gewoon begonnen met de voorbereidingen voor komende zomer. Dat zijn we ook verplicht aan leveranciers en artiesten."

Het festivalbedrijf in Hengelo deed afgelopen jaar met succes een beroep op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) om personeel te kunnen doorbetalen. In totaal ging het de voorbije twee steunperiodes om een bedrag van zo'n 650.000 euro.

'Niet te vergelijken met horeca en ziekenhuizen'

"We kunnen het ons niet veroorloven een tweede evenementenzomer te missen, want dan staat er straks een nog groter deel van de 100.000 mensen op straat en ligt een branche, die goed is voor 7,4 miljard omzet, compleet op zijn gat", zegt de Alliantie van Evenementenbouwers. "Dan zijn niet alleen die mensen hun baan kwijt, maar de miljoenen bezoekers ook hun evenementen.”

Holkenborg onderschrijft het sociale aspect van de Zwarte Cross. "Complete families komen, vriendengroepen." Maar hij nuanceert de noodkreet vanuit de alliantie: "Wat wij voelen is niet te vergelijken met de pijn in de horeca, de ziekenhuizen en wat families die door corona zijn en worden getroffen meemaken. Wij organiseren festivals, wat gewoon heel leuk is om te doen. Maar in het licht van wat er in de hele wereld gebeurt, is wat wij doen heel erg klein, natuurlijk. We zitten wel in een spannende tijd, dat is wel zo."

'We kunnen snel schakelen'

De zegsman erkent dat meer duidelijkheid op korte termijn goed zou zijn voor De Feestfabriek. Hoeveel bezoekers zijn welkom, zijn tenten toegestaan, mag alcohol worden geschonken? Holkenborg: "Wat mogen we wel en wat niet. En zodra we die informatie hebben, kunnen we snel schakelen. We hebben meerdere scenario's."

Zie ook: