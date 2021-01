Concordia baalt van vernieling kunstgrasveld: 'Dit kunnen we absoluut niet gebruiken'

Het bestuur van de club noemt de vernielingen ‘in- en intriest’. “De schade die is veroorzaakt, leidt tot zeer veel extra en onnodige kosten voor de club, iets dat we absoluut niet kunnen gebruiken in deze coronatijd”, schrijft de club op de website.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het bestuur vraagt de dader(s) zich te melden bij de club. Ook mensen die meer weten of iets gezien hebben, wordt gevraagd die informatie te delen. Als niemand zich meldt, wil Concordia aangifte doen.

Maatregelen

De club bespreekt deze week met de eigenaar van het sportpark welke maatregelen nodig zijn om dit soort vernielingen in de toekomst te voorkomen.

"Een optie is om cameratoezicht op het sportpark in te voeren, een andere optie is het sportpark overdag geheel af te sluiten of een combinatie van beide. Dit is iets wat we niet willen, maar misschien wel nodig is."