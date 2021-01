Eigenaresse ontredderd na verwoestende brand in kapsalon: 'Ze menen dat het brandstichting is'

De zaak zit al weken dicht, als gevolg van de lockdown waarin Nederland verkeert. Ze had gehoopt over enkele weken de deuren weer te openen en haar klanten weer welkom te heten. Maar dat zit er voorlopig niet in, weet Vlastuin. "Dit is een heel heftige avond. Het ziet er niet goed uit", zegt ze.

Plaats delict

Wat zich exact heeft afgespeeld in haar zaak, weet Vlastuin niet. "Dat laat ik graag aan de politie over. Maar ze zien het wel als een plaats delict, ik mag ook niet naar binnen. Het zal niet om kortsluiting gaan, ze menen dat er sprake is van brandstichting. Maar dat gaan ze nog onderzoeken."

Omwonenden zouden kort voor de brand een groepje hangjongeren gezien hebben in een aangrenzend steegje. Of zij iets met de brand in Your Hair Expert te maken hebben, kunnen de hulpdiensten nog niet zeggen. Het onderzoek daarnaar loopt nog.

Bewoners van balkons gehaald

Astrid van Elk van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden zegt dat de brandweer snel moest ingrijpen aan de Mallemoolen. Bewoners van bovenliggende appartementen waren al naar hun balkons gevlucht en werden daar met een hoogwerker vanaf gehaald. "De brandweer controleert vanavond alles en daarna wordt in overleg bepaald of de bewoners terug naar hun woningen kunnen", aldus Van Elk.

Rob Voogt woont boven de kapperszaak in Zevenaar. Foto: Omroep Gelderland

Een van die bewoners is Rob Voogt. Hij woont boven de kapperszaak. "Ik zat met m’n vrouw een wijntje te drinken en hoorde knallen. Twee meisjes riepen buiten: 'Pas op!' Ze waarschuwden dat we niet via het trappenhuis weg konden. We zijn gaan kijken en het was helemaal zwart, we konden inderdaad niet weg", aldus Voogt.

Brandweer in aantocht

"Gelukkig hoorden we in de verte de brandweer al aankomen", vervolgt Voogt. "Door hen zijn we van het balkon gehaald. Of de knallen van vuurwerk kwamen? Dat durf ik niet te zeggen. Het bleef langer knallen. Ik denk dat dat de flessen van de kapsalon waren", vermoedt hij.

Burgemeester Luciën van Riswijk van Zevenaar kwam gaandeweg de avond langs om de eigenaresse, de omwonenden en de brandweerlieden een hart onder de riem te steken. Ook keek hij even binnen in de kapsalon aan de Mallemoolen. "Ik ben er wel eens geweest", zegt hij, "het is een heel sjieke kapperszaak. Maar nu is het binnen zwartgeblakerd en het ligt vol glas, het is een grote bende. Maar hoe dit gebeurd is, daar kan ik niks over zeggen. Die informatie laat ik aan de politie over."

Burgemeester Luciën van Riswijk van Zevenaar praat met omwonenden. Foto: Omroep Gelderland

Slechte start van 2021

Eigenaresse Jantine Vlastuin kon zich geen beroerder start indenken van het nieuwe jaar. "Ik ben op dit moment echt nog helemaal flabbergasted. Het hele interieur is verbrand en er is veel rookschade. Je staat echt even raar te kijken als je het ziet. Dit is niet het beste begin van 2021, en dat is nog een understatement."

