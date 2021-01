Persoonlijke fouten kosten NEC volgens Van Eijden de nek

"Ik denk dat persoonlijke fouten ons de nek kosten", aldus Rens van Eijden. "Zo geven we makkelijk de drie punten weg. We begonnen goed en hadden controle over de wedstrijd. Vervolgens maakt Alblas die fout en dan 2-0, volgens mij buitenspel en dan geef je de 3-0 knullig weg. "

De aanvoerder was boos over de 4-1 van Telstar. "Ja, wij schieten de bal uit vanwege een blessure. Zij vragen of ze hem terug moeten spelen. Dat doen ze niet en ze scoren. Ik vind dat onsportief. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken."

Trainer Rogier Meijer zag het ook misgaan. "We geven twee goals weg en dan moet je erachter aan. Dat is lastig. In de rust wisselen we om wat te forceren. We maken een goede goal en bij die 4-1 schieten we de bal uit, maar daarna staan we ook niet op te letten. Het waren vandaag persoonlijke fouten en dit soort dingen."

Rogier Meijer beseft dat directe promotie heel ver weg is Foto: Omroep Gelderland

De achterstand op een directe promotieplek is gegroeid tot twaalf punten. Het wordt nu focus op het halen van de play-offs. "Nee, directe promotie is ver weg, zeker nu we verloren hebben. We kunnen nu heel dramatisch gaan doen. Met 5-2 verliezen is verschrikkelijk slecht en past niet bij NEC. De play-offs wordt lastig, maar we hebben nog twintig wedstrijden te spelen. We moeten kritisch zijn naar de dingen die we hebben gedaan, maar we gaan niet opgeven."

Zo denkt Van Eijden er ook over. "Ja, ik denk niet dat we teveel in het negatieve moeten blijven hangen. We hebben nu twee keer achter elkaar verloren. Simpel zat. Daarvoor hadden we een hele goede reeks. Maar fouten horen erbij in het voetbal. Norbert Alblas maakt een fout, zuur voor hem. Maar we moeten hem niet laten vallen. Het lag ook niet alleen aan Norbert, we hebben met z'n allen gefaald."