Dit circus leeft in 2021 tussen hoop en vrees: 'De dieren moeten eten, maar wij ook'

"Ik kom er zo aan", zegt Steffie Rutten. Ze is een van de weinige aanwezigen die op het terrein verblijft met de dieren. Ook Dennis Bossle is er. De aanwezige dieren zijn afhankelijk van hun goede zorg. "Het is hard werken om de dieren te verzorgen. We verblijven nu op een vaste plek in de kou en proberen ons best te doen om de dieren hier buiten te laten wandelen en goed te verzorgen. Dankzij boeren uit de buurt is er aan middelen voldoende, maar als dat ophoudt, hebben we een probleem" zegt Dennis.

Steffie en Dennis krijgen geregeld van alles naar hun hoofd geslingerd over dierenwelzijn. "We nodigen iedereen uit die daar vragen over heeft", reageren ze. "Wij blijven hier om voor de dieren te zorgen. Als het niet goed gaat met hen, gaat het niet goed met ons, hè? Dat vergeten die schreeuwers weleens".

Eten

Ze doen hun best, maar tegelijk is er stress over een ongewisse toekomst. "Wij hebben maar heel minimaal nodig. We steken zo veel mogelijk van wat we hebben in leefomstandigheden voor de dieren. Maar hé, wij moeten ook eten", zegt Steffie.

Intussen wordt er in een tent getraind met geiten, een nieuw nummer dat wordt voorbereid. Het circus heeft nummers met paarden, kamelen, geiten en nog veel meer dieren. Het is er de afgelopen jaren niet tropischer op geworden, doordat bijzondere dieren werden verboden in circussen.

Dankbaar naar boeren

"Wij zijn de mensen in het dorp enorme dank verschuldigd", zegt Steffie. "Hoe zij voor ons zorgden en nog steeds zorgen, dat is iets waar je stil van wordt. Dankzij hen en dankzij boeren uit de omgeving hebben de dieren eten, stro en schone hokken. Als je een jaar voor dieren moet zorgen, maar geen inkomsten hebt, dan heb je het moeilijk", legt ze uit.

2500 euro per week

"Wij zijn, als we op pad zijn met de dieren, ongeveer 2500 euro per week kwijt", zegt Dennis. "Dat bedrag gaat op aan voedsel, stro, elektriciteit, het vervangen van dingen die kapot gaan, diesel, water en noem maar op. Dan zijn er nog steeds mensen die tijdens de crisis vragen of ze voor de helft van het geld een voorstelling mogen bezoeken."

"Er zijn er ook die vragen of ze hun geld eventueel terug zouden kunnen krijgen, als ze het niet leuk vinden. Dan zakt je broek toch af van verbazing? Wij doen er alles aan om een prachtige voorstelling neer te zetten."

Circus Bolalou krijgt staatssteun, maar dat geld is niet genoeg om van te leven én voor de dieren te zorgen. "We letten zelf op de kleintjes om alles enigszins in balans te houden", zegt Steffie.

Komt het publiek weer?

"Wat ik echt spannend vind, is of het publiek ons straks direct weet te vinden", zegt Steffie. "We zijn er zolang tussenuit geweest, durven mensen straks wel te komen of zitten we met een lege tent als het weer mag? Dat zijn dingen waar je enige stress bij ervaart. We gaan het zien, we blijven vertrouwen op onze bezoekers."