Doesburgse directeur bijwerkingencentrum verwacht veel meldingen over coronavaccin

"We hebben extra personeel aangetrokken, een groep studenten farmacie en geneeskunde. Die kunnen vooral de wat minder ingewikkelde meldingen beoordelen", vertelt de Doesburgse Agnes Kant. Sinds 2013 is zij directeur van Bijwerkingencentrum Lareb, de organisatie waar iedere Nederlander bijwerkingen van medicijnen kan melden. "Omdat het nieuwe vaccins zijn, verwachten we veel meldingen van bijwerkingen", zegt Kant. "Het is belangrijk dat mensen die aan ons doorgeven op mijnbijwerkingen.nl."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Hoofdpijn, koorts

Uit onderzoek naar de nieuwe vaccins is al duidelijk geworden dat de meeste mensen lichte bijwerkingen ervaren. Kant: "Tot nu toe, los van wat allergische reacties, is er nog niet veel bijzonders gezien. Je kunt bij een vaccin verwachten dat het reacties in je lijf oproept. Een immuunrespons noemen we dat. Daar kun je koorts, rillingen en hoofdpijn van krijgen en vermoeid van raken. Je kunt je een beetje griepachtig voelen."

Alert blijven op het onverwachte

"Er zijn natuurlijk ook zeldzame bijwerkingen, die moeten mensen zeker bij ons melden. Maar we zijn ook altijd alert op het onverwachte", vervolgt Kant. "We weten heel veel over de vaccins, ze zijn veilig, en toch houden we in de gaten of er toch nog dingen gemeld worden die je misschien niet verwacht."

Als er onverwachte bijwerkingen worden gemeld, buigen deskundigen zich daar over. Zij melden hun bevindingen bij het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. "Dan kan het zijn dat zij daar maatregelen op moeten nemen", aldus Kant.