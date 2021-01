Nieuw programma geeft ongehoorde Gelderlanders een stem

Inge de Jager gaat op zoek naar verhalen van Gelderlanders die in de knel zitten en geen gehoor vinden. Het programma legt bloot hoe wanhopig burgers kunnen zijn als ze zich niet gehoord voelen en wat dit doet met het vertrouwen van mensen. Of hoe partijen tegenover elkaar komen te staan en elkaar niet meer kunnen vinden.

Medische missers en bedreigingen

Zo maken omwonenden van een leerlooierij in Lichtenvoorde zich grote zorgen over hun gezondheid, maar de gemeente wil en kan de fabriek niet uitkopen en zegt dat de volksgezondheid niet in het geding is. En de 57-jarige Paul uit Velp wacht al jaren op een schadevergoeding, nadat hij door een verkeerde behandeling steeds meer zicht verliest. Hoe krijg je je recht na een medische misser?

In Zutphen is Het Kerkpad reden tot gesteggel en zelfs bedreigingen. Wandelaars van het openbare pad worden geïntimideerd, de gemeente handhaaft niet en er wordt gewerkt aan een omleiding van het pad. Maar wie gaat dat betalen?

Inge bezoekt deze Gelderlanders en gaat in gesprek met de verschillende partijen.

