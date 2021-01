'Ik voel weinig waardering voor ons werk', huisartsen hekelen vaccinatiebeleid

Dat huisartsen zijn 'vergeten' in de groep zorgmedewerkers die voorrang krijgen bij het vaccineren, is tekenend voor het coronabeleid. Dat stelt huisarts Claire Crans uit Ede. "Ik voel weinig waardering voor ons werk. Dat begint te steken. Het zou fijn zijn als de minister ziet wat we doen en dat uitspreekt. Voorrang bij vaccinatie is daar een vorm van."

En die is nodig ook, ziet Crans. Ook zij staan in de veelgenoemde frontlinie en de druk op hun praktijken neemt toe, legt ze uit. "Je hebt te maken met de zorg voor patiënten die nu minder snel in een ziekenhuis terecht kunnen, omdat die vol zitten. Ook nemen wij de zorg op ons van coronapatiënten die daardoor eerder uit het ziekenhuis kunnen om daar weer ruimte te maken. En je hebt te maken met collega's die uitvallen vanwege corona."

'Alles om code zwart te voorkomen'

Als een huisarts uitvalt, zijn dat heel wat spreekuurpatiënten die opgevangen moeten worden, weet Crans. Afschalen of uitstellen van zorg is volgens haar dan ook bij huisartsenpraktijken aan de orde. "Ik zie ook veel kwetsbare mensen", vervolgt Crans. "Onze populatie is vaak ouder. Dus huisartsen vaccineren, beschermt ook deze doelgroep. Ik heb al verschillende keren meegemaakt dat ik mensen met lichte klachten bij mij op praktijk had, die achteraf corona bleken te hebben."

"Wij doen er alles aan om code zwart, waarbij de ziekenhuizen écht vol zitten, te voorkomen", vertelt Crans. "Daar hoort ook bij dat wij met dementerende mensen of ouderen in een verpleeghuis het gesprek aangaan of zij bij een besmetting nog wel behandeld willen worden. En zo ja, in welke mate."

'Had dat eerder bedacht'

Huisartsenvereniging LHV is op dit moment in 'intensief overleg' met het ministerie over de vaccinatievoorrang voor huisartsen. De vereniging verwacht vandaag de afspraken af te ronden en bekend te maken, meldt de NOS. "De LHV doet haar best, maar loopt er wel achteraan", bekritiseert huisarts Jeanette Klijn Velderman uit Brummen haar beroepsvereniging. "Had dat eerder bedacht. Dan was het al lang geregeld geweest. Nu is het érg kort dag."

Ook het tempo waarin de vaccinaties in Nederland worden uitgerold, ligt volgens Klijn Velderman te laag. "Dat irriteert me heel erg. Dat kan echt daadkrachtiger." De hoeveelheid 'regeltjes en richtlijnen' vormen daarbij in haar ogen een probleem. "Het moet langs zoveel loketjes. Mijn zusje in Amerika heeft de eerste vaccinatie al gehad, zo kan het dus ook."

'Geen informatie of plan'

Ondertussen hebben de huisartsen nog niets gehoord over hoe het vaccineren zal verlopen, vertelt Klijn Velderman. "Er is nog geen informatie of plan bij ons bekend. Ik neem aan dat wij worden ingezet. De mensen zijn ten slotte bekend bij ons en wij kunnen heel goed vaccineren."

Het voorzichtig moeten werken, geeft volgens Klijn Velderman de grootste werkdruk. "Het steeds moeten scheiden van de coronapatiënten en overige patiënten. Ik hijs me daarvoor telkens in een speciaal pak. Daarom zou een vaccinatie ook zo helpen. Dan kan ik me weer wat vrijer bewegen. We zitten vanaf maart al aan te modderen."

'Ongeloof en verbazing'

Velderman noemt het dan ook 'ongelooflijk' dat huisartsen nog geen voorrang hebben gekregen. "Ik kijk er met verbazing naar dat wij nooit worden genoemd."

