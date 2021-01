'Politie lokte geweld zelf uit bij Arnhems bunkerfeest'

Dat er agenten gewond raakten bij de beëindiging van het Arnhemse bunkerfeest in de nieuwjaarsnacht, kwam doordat de Mobiele Eenheid (ME) dat zelf uitlokte met gewelddadig optreden. Dat standpunt verkondigen verschillende bezoekers van het feest aan Omroep Gelderland. De politie roept hen op een klacht in te dienen of aangifte te doen. Deze wordt serieus genomen, laat een woordvoerder weten.

Tommy (achternaam bekend bij de redactie) was een van de circa zeventig feestvierders die zich ophield in de bunker aan de Koningsweg. Hij zegt dat het geweld dat daar gebruikt werd een reactie was op het gedrag van de ME. "Als er vrouwen worden geslagen, zijn die jongens het op een gegeven moment beu", aldus Tommy.

"Wij zaten écht fout", erkent hij. "Maar er was geen vandalisme, vuurwerk of brand. Zeventig gezonde mensen kozen ervoor met elkaar een feestje te vieren." De politie provoceerde de feestvierders, zegt Tommy. "Ik heb daarbij een nare breuk in mijn pols en duim opgelopen. Mijn hele hand staat krom. En als je geslagen wordt, dan sla je terug."

'Codetaal en coördinaten'

Tommy zit al heel lang in the scene. Met codetaal en coördinaten worden de locatie van een feestje zoals dat aan de Koningsweg doorgegeven, legt hij uit. "Er is geen entree en iedereen neemt eigen eten en drinken mee. Het gaat om de gezelligheid en het samenzijn met gigantisch harde muziek: geld speelt geen rol."

Op geweld was volgens Tommy niemand uit. "Daar lossen we niks mee op. Liefde overwint alles. En voor dat virus moeten ze niet bij ons zijn, maar in China."

Knuppel op het hoofd

"We wisten dat we kans zouden lopen op een boete, maar nergens stond dat wij een knuppel op ons hoofd zouden krijgen. De politie begon meteen met slaan. Dat was echt niet nodig", betoogt Tommy. Het geweld van de politie heeft volgens hem wel dingen aangewakkerd. Wat precies, daar blijft hij vaag over. "Als er een agent gewond is geraakt, dan is dat door henzelf uitgelokt."

Lorissa was op hetzelfde feestje. "Toen ik hoorde dat de ME er was, dacht ik: helaas, dan krijgen we een boete, breken we af, ruimen we op en gaan we naar huis. Maar de politie kwam van alle kanten. We werden tegen elkaar aangedrukt en moesten naar buiten, waar ze met honden stonden."

"Toen werd ik een richting opgestuurd waar een andere agent weer zei dat ik van het terrein af moest. Ik wilde hem uitleggen dat ik juist hierheen was gestuurd. Maar ik kon mijn zin nog niet afmaken of ik werd al geslagen met een wapenstok."

'Uit het niets geslagen'

Die klappen kwamen terecht op haar bovenbeen en schaambeen, vertelt Lorissa. "Toen ik opstond, wilde ik weglopen. Vervolgens werd ik nog drie of vier keer van achteren geslagen. Ik heb overal dikke bulten: ik ben bont en blauw."

De ME ging 'uit het niets' mensen meppen, zag Lorissa. "We werden stuk voor stuk geslagen. De honden werden losgelaten en er werd iemand bij zijn been gepakt." Op een gegeven moment waren de feestgangers daar volgens haar 'klaar mee'. Op wat voor manier er vervolgens geweld richting de politie is gebruikt, heeft zij niet gezien. "Maar wij hebben niet gedreigd of uitgedaagd."

Aangifte doen heeft geen zin, meent Lorissa. "Zeker niet tegen de politie. Dat is verspilde tijd. Maar de leugens die nu worden verspreid, zijn niet goed."

Zwangere vrouw kreeg klap

Daar denkt Henriëtte, die samen met haar vriend Tommy op het feest was, anders over. Zij hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen om te onderzoeken of aangifte mogelijk is. Ze zegt filmpjes te hebben waaruit het excessieve politiegeweld zou blijken. "Ik ben zwanger. Ik was dus ook nuchter en zonder drugs. Toen ik naar buiten liep, kreeg ik een klap op mijn hoofd. Daar heb ik nu twee hechtingen in zitten. Mijn vriend beschermde me. Vervolgens heeft hij alle klappen gekregen."

Reactie politie

Tijdens de jaarwisseling is de politie op verschillende plekken geconfronteerd met zogenaamde coronafeestjes, reageert een woordvoerder. "Wij gaan daar dan op last van de burgemeester heen, om in alle kalmte het feest beëindigen. We verzoeken mensen te vertrekken en bekeuren hen als daar aanleiding voor is."

"Uiteraard zijn mensen daar niet blij mee, maar men geeft vaak wel gehoor aan onze vordering. Als die geen effect heeft, zullen wij met zachte dwang mensen verwijderen. Als dat ook niet het gewenste effect heeft, zullen we met hardere hand optreden."

'Geen onberedeneerd geweld'

"In dit concrete geval wordt onderzocht hoe dit precies in zijn werk is gegaan en welke actie welke reactie heeft opgeroepen. We nemen kennis van de uitspraken van enkele feestgangers. In het onderzoek zal dit zeker zijn plek krijgen. Bovendien roepen we mensen op een klacht in te dienen over het optreden of zelfs aangifte te doen als men vindt dat er strafbare zaken zijn gepleegd. Deze zullen serieus genomen worden", zegt de woordvoerder.

"We nemen wel echt afstand van de suggestie dat de politie als eerste, onberedeneerd en zonder aanleiding geweld toepaste."

