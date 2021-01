Elmo Lieftink: 'We zijn afhankelijk geworden"

De Graafschap pakte regelmatig punten dit seizoen door in de slotfase toe te slaan. Zaterdagavond was het eens andersom en deelde Almere zijn concurrent een mentale tik uit.

Trainer Snoei bleef rustig voor de camera's, maar had uiteraard flink de smoor in. "Ik moet dit nog even verwerken. De tweede helft dan vooral, want daarin komen wij heel goed voor de dag. Ik vond ons goed voetballen. Verheijdt (doelpuntenmaker, red.) maakte zojuist zelfs zijn excuses, want zij stelen de winst in de slotfase."

Voor rust was Almere beter, na rust waren de rollen omgedraaid. "Het was sowieso een wedstrijd waarin de kansen schaars waren", liet Elmo Lieftink weten. "Maar mijn kans moet er gewoon in. De keeper pakte hem nog niet. Ik weet ook wel dat ik die gewoon moet maken. En dan krijgen we in blessuretijd met Toine van Huizen denk ik nog een grotere kans op de 1-1."

De Graafschap incasseerde in Almere een enorme dreun door nog verderop te raken. "Ja, het verschil is acht punten maar er moeten nog meer dan de helft van de wedstrijden gespeeld worden. De strijd is dan ook nog lang niet gestreden. Er liggen nog kansen zat. Maar dit is wel een hele bittere. Je speelt bij Almere uit en als je dan de verhoudingen na rust ziet, denk ik dat wij nog heel goed mee kunnen in die promotiestrijd."

Lieftink: "We zijn afhankelijk geworden. Vandaag gingen we vol voor de winst. Tot de laatste seconde zijn we daar ook voor gegaan. Maar we maken de goals te moeilijk op dit moment. Deze komt hard aan. Maar de competitie duurt nog lang. Eerst zullen we zelf onze wedstrijden moeten winnen."