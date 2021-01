De Graafschap in slotfase ten onder bij Almere City

De Graafschap heeft zaterdag opnieuw flinke averij opgelopen in de strijd om promotie. Almere City FC klopte De Graafschap in de slotfase en won met 1-0.

De Graafschap kon na nieuwjaarsdag meteen aan de bak op bezoek bij de nummer twee van de ranglijst. Om de spanning in de promotiestrijd echt terug te brengen, was een overwinning noodzakelijk. Dan zou het verschil gereduceerd worden tot twee punten.

Aan de lege competitieweg in Almere startte De Graafschap met Konings voor de geblesseerde Van Mieghem, die niet was meegereisd naar Flevoland. Almere, dat met een ambitieus meerjarenplan dolgraag de eredivisie in wil, liet aanvankelijk zien waarom het dit seizoen nadrukkelijk strijdt om promotie.

De Graafschap werd steeds meer teruggedrongen en liep vooral achter de tegenstander aan. De thuisploeg kreeg een aantal grote kansen. Zo was eerst Verheydt dichtbij de 1-0, maar keeper De Boer keerde het schot. Ook kopballen van Helstrup en Bouyaghlafen waren duidelijke waarschuwingen, maar rolden net naast het Doetinchemse doel.

Niet mopperen

Tussendoor meldde De Graafschap zich met een gevaarlijke uitbraak waarbij Lelieveld goed voortrok op Konings die zijn schoen net niet tegen de bal kreeg. De Graafschap speelde voor rust pover en mocht niet mopperen met de 0-0 ruststand.

Lieftink

In de tweede helft waren de Achterhoekers beter bij de les. Vanaf het begin pakte De Graafschap de controle en nu was het Almere dat achteruit moest. Het duurde echter ruim 20 minuten totdat Lieftink dichtbij de 0-1 was. Zijn schot, randje zestien, werd echter op het nippertje uit de hoek getikt door keeper Woud.

Het zou de enige grote kans blijven voor De Graafschap dat in de slotfase toch nog ten onder ging. Een goal uit een corner van Koolwijk betekende een enorme domper voor De Graafschap. Verheijdt scoorde en dompelde de Achterhoekers alsnog in diepe rouw. Het gat is nu opgelopen tot acht punten met de nummer twee.

