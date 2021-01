Digitale start repetities openluchttheater Wapenveld: ‘Zo gaan we allemaal’

De organisatie van het openluchttheater ‘Zo gaan we allemaal’ gaat in de eerste week van januari digitaal starten met de repetities. Dit in de hoop dat de productie die in mei 2020 afgelast moest worden vanwege de uitbraak van corona, dit jaar in mei toch uitgevoerd kan worden in het openluchttheater op Vrieze’s Erfgoed in Wapenveld.

Regisseur Peter van Dijk van HemmenHem Producties krijgt hierbij assistentie van Rico Koenen die ook al een rol heeft als verteller in ‘Zo gaan we allemaal’. “Dat maakt het mogelijk in kleinere groepjes te gaan werken”, aldus Peter van Dijk. Hij wil in januari digitaal beginnen met de repetities voor de dragende rollen in het theaterstuk. “In de loop van januari wachten we dan de verdere maatregelen rond corona af om te zien welke stappen we daarna kunnen nemen om mogelijk ook fysiek te repeteren”, legt Van Dijk uit.

Historische brieven

“Zo gaan we allemaal’ is het op de historische brieven uit het gelijknamige boek gebaseerde verhaal over de Joodse broers Herman en Eduard Snatager. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt zijn beide vertegenwoordiger in textiel en aanverwante producten die stad en land afreizen om hun handel te verkopen. Hun leven neemt een plotselinge wending als in oktober 1941 in hun woonplaats Zutphen door de Duitsers een eerste razzia wordt gehouden. De broers duiken onder bij Anna Visser die een winkeltje in textiel runt in Wapenveld.

Reddingspoging

Als de situatie in Zutphen weer rustig wordt, gaat Herman naar huis om zijn leven weer op te pakken. Eduard smeekt hem tevergeefs om in Wapenveld te blijven. Dan ontstaat een briefwisseling waarin Herman tot in detail verslag doet van het Joodse leven in Zutphen. Hun vrijheid wordt steeds verder ingeperkt, de Joden worden afgevoerd naar Westerbork en verdwijnen uit het straatbeeld. Als begin 1943 de situatie steeds dreigender wordt, onderneemt Eduard een laatste wanhopige poging om zijn familie in Zutphen te redden……

Aanvullende subsidie

Met de eerste repetities was al in het najaar 2019 een begin gemaakt. Net toen men met de circa 40 spelers in grotere groepen ging repeteren, maakte corona een einde aan de voorbereidingen voor de in mei 2020 geplande uitvoering in het kader van 75 Jaar Bevrijding. “Gelukkig heeft de provincie Gelderland in het kader van Veluwe Remembers een aanvullende subsidie verstrekt en zijn ook andere sponsoren zo loyaal om door te gaan”, zegt Rinette van der Vliet .