Antonija zet een inzamelingsactie op voor slachtoffers van de aardbeving in Kroatië

Antonija, geboren op zo'n 80 kilometer afstand van het getroffen gebied, begon een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving. Veel van de eigendommen zijn kletsnat of onbereikbaar. "In het gebied woedde vroeger oorlog. Nu, twintig jaar later, wordt het getroffen door een aardbeving. De mensen zijn daardoor wéér alles kwijt. Dus ik wil ze helpen", vertelt ze.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Veel hulp nodig

De transporten worden door Kroaten in Nederland georganiseerd. De eerste hulpgoederen zijn al op plaats van bestemming. Bij voldoende materiaal vertrekt er volgende week zondag weer een transport. Met nadruk wordt er geen kleding meer ingezameld. Bukovčan: "Omdat er nu alleen op hout gekookt kan worden, is blikvoeding zéér gewenst. Net als kaarsen, aanstekers en lucifers."

Eerst was de actie voor noodzakelijke hulp. Later wil Antonija huishoudelijke materialen verzamelen zoals borden, bedden en witgoed, maar dat is van later zorg. Daarnaast hebben veel mensen psychische klachten, zegt Antonija.

Wederopbouw

De coördinerende organisatie in Nederland houdt bij welke spullen er nodig zijn. Zo is er op dit moment behoefte aan zeildoeken, elektrische verwarmingen, kaarsen, verwarmingen op gas, batterijen, aggregaten, zaklampen, wasmiddel, koffie, ondergoed, kant en klare soepen, dekens, servies en tweedehands meubels. Daarnaast is alles welkom wat er voor een wederopbouw en een koude winter nodig is. De spullen kunnen bij Antonija thuis in Babberich worden ingeleverd.