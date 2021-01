Ze waren uitgestorven, maar nu zijn er weer 450: dit jaar is het jaar van de otter

Het grootste probleem voor de otter is het verkeer. "In 2019 zijn er 135 otters doodgereden, dat is 30 procent van de totale Nederlandse populatie", zegt Melanie Pekel van ARK Natuurontwikkeling. Dat is een groot probleem, en niet alleen maar omdat er otters doodgaan. Het is namelijk de bedoeling dat de otters paren met Duitse soortgenoten, zodat er genetisch een sterkere soort ontstaat. De kans dat dat lukt wordt groter naarmate er minder dieren worden doodgereden.

Loopbruggen

Dat otters op de weg terechtkomen, heeft voor een deel te maken met het feit dat ze niet graag lang in het water zijn. "Eigenlijk houdt de otter het liefst een droog pak, dat vindt hij het prettigst", zegt Pekel. Als de dieren bij een brug aankomen, lopen ze liever via de oever omhoog dan dat ze onder de brug doorzwemmen. "Daarom is de aanleg van loopbruggen zo belangrijk. Dan kan de otter gewoon, via een aangelegd pad onder de brug, zijn route vervolgen. Daarnaast is het plaatsen van rasters aan de weg ook essentieel, zo voorkom je dat de otter toch voor de weg kiest."

Uitgestorven

De otter was in Nederland eigenlijk uitgestorven. In 1988 werd het laatste dier dood aangetroffen. Er werd op ze gejaagd, door de oprukkende mens werd het leefgebied van de otter steeds kleiner en het water waarvan ze afhankelijk zijn voor vis vervuilde steeds verder.

Sinds 2002 zijn in verschillende gebieden otters uitgezet. Die hebben zich vermeerderd tot het huidige aantal van 450 otters. Daarmee is de otter in Nederland nu weer van de rode lijst met bedreigde diersoorten af.