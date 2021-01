Bram uit Ermelo ziet in Saudi-Arabië zijn jongensdroom uitkomen

Over een paar dagen gaat het los in Saudi-Arabië. En Bram is erbij. "Ja, het is eigenlijk een jongensdroom die uitkomt", zegt Bram daarover. "Ik ben zelf chauffeur op de assistentietruck, dus ik kan twee passies combineren: het vrachtwagen rijden en het rallyrijden. De Dakar-rally is de zwaarste rally ter wereld. Het is onbegrijpelijk wat je meemaakt, je kunt het ook aan niemand uitleggen. Het is eigenlijk een hele aparte wereld waarin je leeft, twee weken lang."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Tim of Tom?

De wereld van Tim en Tom Coronel, Nederlands bekendste race-tweeling. Ze lijken zo op elkaar, dat ze lastig uit elkaar zijn te houden. "Ja, ik snap dat dat voor heel veel mensen lastig is", erkent Bram. "Het is natuurlijk ook een tweeling. Maar qua karakter zijn ze sowieso allebei heel erg anders. Het is niet eenvoudig. Thuis vragen ze ook wel eens wie nu Tim is en wie nu Tom. Maar dan zeg ik altijd: dat weet je toch wel? Maar als je wat langer met ze meeloopt, dan ga je het verschil vanzelf zien."

Bram kijkt op tegen de twee coureurs. Zijn grote droom is dan ook om ooit zelf de Dakar-rally te rijden. "Jazeker! Ik heb het er wel eens met mijn vader over gehad. Het is voor ons allebei wel een passie. Mijn vader rijdt ook wel rally's op de motor. Als het geld er is, dan hebben we zeker de droom om de rally nog eens een keer zelf te rijden. Dan wel met de truck, want dat is wel waar mijn passie ligt. Dus ja: heel graag! En dan met mijn vader samen."