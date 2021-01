NEC'er Tavsan gaat minder pingelen in 2021

De vleugelspits heeft al contact met zijn oud-ploeggenoten. "Ja, ik heb ze al gesproken. Wel leuk dat ik die jongens weer zie. Ik wist al in de winterstop dat we meteen op 3 januari tegen Telstar moesten. Ja, vorig jaar werd het 1-7. Dat was geen goede herinnering. Ik maakte wel de enige goal, maar ik had liever gewonnen. Dan nu maar met NEC."

En een zege is ook hard nodig, want NEC staat twaalf punten achter op een promotieplek. "Ons doel is nu zoveel mogelijk wedstrijden winnen en daar beginnen we nu mee. En dan komt het goed."

Bijnaam

De 19-jarige Tavsan wordt door zijn teamgenoten Ella genoemd. "Ja, iedereen noemt mij hier Ella. Ook de trainers. Het is eigenlijk gewoon mijn bijnaam."

'Ella' belooft wat minder voor eigen succes te gaan Foto: Omroep Gelderland

En dus klinkt 'Ella' veelvuldig in het veld, maar dat wil niet zeggen dat hij de bal dan afgeeft. "Nee, niet altijd", lacht de pingelaar. "Maar ik moet zeggen dat ik er al wat beter in ben geworden. Ik speel wel iets meer over. Dat komt zeker goed in de wedstrijden die nog komen."