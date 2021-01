NEC-trainer Meijer baalt van onrust rond Syb van Ottele

Trainer Rogier Meijer is bepaald niet blij met de onrust die dat geeft. "Ik ben met Syb in gesprek daarover. Ik kijk hoe hij traint en hoe hij zich gedraagt in de groep. Als ik denk dat hij teveel bezig is met Heerenveen, zullen we daarop ingrijpen. Dat is nu niet zo. Ik weet dat het speelt en dat hebben we met hem besproken. We bekijken het nu per dag."

Entourage

Van Ottele kreeg en greep dit seizoen zijn kans als centrale verdediger. Meijer is daarom niet bij met een transfer. "Ja, daar baal ik wel van. Je hebt alleen ook te maken met de keuze van een speler en zijn entourage. Daar hebben we niet altijd invloed op. Wij spreken met deze jongen, maar als ze andere keuzes maken, hebben we dat maar te accepteren."

Ondertussen wacht de eerste wedstrijd van 2021, zondag uit tegen Telstar. "Ja, vorig seizoen wonnen we met 7-1. Dat was zo'n wedstrijd waarin alles goed viel en elke kans een doelpunt was. Dat zou een mooi begin zijn, maar laten we beginnen om te winnen. Met welke uitslag zien we dan wel. Het is voor ons nu zaak een serie neer te zetten. Dan kunnen we kijken wat de andere ploegen doen."

Spel verbeteren

Meijer koos de laatste duels voor de winterstop voor 4-3-3, maar grijpt nu wellicht terug naar 4-4-2. "Dat zou kunnen. Ik denk dat we vooral moeten kijken hoe we het spel kunnen verbeteren. Dat hebben we de afgelopen week ook geprobeerd. In welke formatie dat is, hou ik nog even voor mezelf."